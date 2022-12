Pořizujete soláry? Můžete je pojistit i pro případ, že nebude svítit slunce

Solární panely na střeše rodinného domku už jsou dnes mnohem běžnější než před pár lety. S tím, jak se každý snaží optimalizovat výdaje za vysoké ceny energií, objevuje se fotovoltaika i na českých domcích a činžácích stále častěji. Ne každý ale myslí na to, že si tím o několik set tisíc zhodnotil svůj dům, a proto na to musí myslet i v pojistné smlouvě. Solárů se navíc týkají i nová rizika, která vás třeba ani nenapadnou.

Cena patnáctky fotovoltaických panelů na střeše řadového domku v Praze se nyní pohybuje v průměru přes pět set tisíc korun. Tím se zvedá i hodnota samotné nemovitosti. Jen letos si takovouto malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) pořídilo kvůli optimalizaci výdajů za energie kolem deseti tisíc českých domácností. Přesná čísla bude mít Solární asociace až začátkem příštího roku.

Nemít ale pojištěnou techniku na střeše a zjistit to v okamžiku, kdy ji odnese vichřice nebo od solárů vznikne požár, může dát celé optimalizaci výdajů za energie poněkud hořkou příchuť. Vidina úspor se potom rozplyne jako pára nad hrncem.

Co vyplývá ze zhodnocení domku

Pro majitele je sice zhodnocení rodinného domu pragmatické, je ale třeba se podívat také do pojistné smlouvy k nemovitosti, co se tím mění. Ideálně ještě předtím, než se do instalace FVE vlastník domku pustí.

„Doporučujeme klientům, kteří uvažují o instalaci FVE, aby instalaci svěřili odborné firmě, která zajistí její montáž, spuštění a provoz v souladu s platnými normami. Pojištěný má povinnost řádně pečovat o pojištěné věci, udržovat je v řádném technickém stavu, používat je k účelu stanovenému výrobcem, dodržovat bezpečnostní předpisy, návody k obsluze a podobně,“ vysvětluje Renata Čapková z ČPP pojišťovny. Při nesplnění této povinnosti může být pak pojistné plnění sníženo právě v těch případech, kdy došlo ke škodě kvůli neodborné instalaci.

Obvykle stačí vylepšit pojistku

Většina tuzemských pojišťoven nemá speciální pojistku pro samotnou fotovoltaiku ani pro tepelné čerpadlo. Obvykle se obojí pojišťuje jako součást nemovitosti. „Na instalovanou FVE či tepelné čerpadlo se z hlediska pojistných podmínek koukáme jako na stavební součást nemovitosti a nejsou na ně v našem majetkovém pojištění vázána žádná konkrétní ustanovení,“ vysvětluje Jan Marek z Generali Česká pojišťovna.

Dokládat se většinou nemusí ani nic speciálního, stačí zahrnout hodnotu FVE do pojistné částky domu nebo do limitu pro vedlejší stavby. V případě pojistné události je ovšem podle Evy Svobodové z pojišťovny Uniqa nutné doložit hodnotu zařízení pořizovacím dokladem. Ten je proto třeba uschovat, případně si jej i ofotit a uložit elektronicky.

Jak na to

Klient má hned několik možností, jak správně upravit nebo nastavit pojistnou částku své nemovitosti s FVE. Buď podle Marie Petrovové z Allianz využije služeb pojišťovacího zprostředkovatele, který mu pomůže i s nastavením doporučené pojistné částky a s klientem sepíše žádost o toto navýšení nebo s klientem uzavře nové pojištění.

„Stejně tak si ale klient může pojištění sám aktualizovat či sjednat na webu nebo napřímo požádat pojišťovnu o navýšení pojistné částky,“ upřesňuje Petrovová. Přesná čísla, kolik majitelů nemovitostí si letos v Česku takto navyšovalo kvůli solárům svou pojistku, oslovené pojišťovny nemají. Všechny ale přiznávají, že letošní boom, který přichází s cenovou dostupností fotovoltaiky, je zřejmý. Je prý i jasně vidět zvýšený zájem o aktualizaci smluv, a to nejen ohledně výše pojistných částek, ale i kvůli celému rozsahu pojištění.

Díky tomu, že soláry se pojišťují i s domem, mívají pokrytá i všechna pojistná nebezpečí jako celá nemovitost. Navýšení pojistky o půl milionový limit vychází podle Jana Marka zhruba na 400 korun ročně. „V takovém případě jsou pojištěny škody způsobené živelními událostmi. Rozsah je u nich skutečně široký: požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla či jeho části nebo nákladu, aerodynamický třesk, náraz vozidla, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, sesouvání nebo pád sněhových lavin, sesuv původy a zřícení skal, zemětřesení. Jsme schopni takové řešení pojistit až do limitu dvou milionů,“ vypočítává Marek. A třeba v pojišťovně Uniqa vám pojistí i technickou poruchu soláru. Zpravila ji ale podle mluvčí pojišťovny, Evy Svobodové, omezují stářím zařízení, tedy například deseti lety od uvedení do provozu.

Speciální rizika ohledně solárů

Může se ovšem vyplatit sjednat si na dům pojistku, která pokrývá i to, co vás jako riziko vůbec nenapadne. Takovou pojistku, která kryje všechna pojistná nebezpečí, která nejsou výslovně ve smlouvě vyloučena, nabízí například pojišťovna ČPP nebo nově také Allianz i Uniqa. Jedná se o takzvané All-riskové pojištění, které do určitého limitu hradí škody i z nepojištěného rizika. Mezi taková, která člověka jen tak nenapadnou a kterou all-riskové pojistky kryjí, může patřit kupříkladu škoda nahlášená v Allianz, kdy klient opravoval uchycení FVE na střeše a omylem na panel celou vahou vstoupit a prorazil. Zbrusu nové pojištění Solar z Uniqa kryje vedle nebezpečí spojenými s provozem FVE dokonce i riziko nedostatečného počtu slunečních dnů během roku, které by mohlo ohrožovat rentabilitu investice.