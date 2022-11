Do fotovoltaiky už zase tečou peníze. A vláda to tak chce

Zájem o připojení fotovoltaických elektráren v Česku je u ČEZ za poslední dva roky proti dřívějšku osminásobný a letos trojnásobný. Generální ředitel firmy Daniel Beneš uvedl, že ČEZ Distribuce od začátku roku eviduje 55 tisíc žádostí. Premiér Petr Fiala (ODS) zopakoval, že vláda chce do konce volebního období vybudovat 100 tisíc fotovoltaik.

Beneš řekl, že od podání žádosti k realizaci uplynou průměrně čtyři měsíce. Za poslední rok ČEZ Distribuce eviduje nárůst připojení ze 40 megawattů (MW) na 120 MW. Společnost proto podle Beneše investuje do rozvoje a modernizace sítě necelých 20 miliard korun.

„Není to jen o rozvodnách a drátech, ale nová síť musí být plně připravena pokrýt velké množství mikrozdrojů. Typologie sítě se změní, potřebujete digitalizovanou síť řízenou do úplně posledního uzlu. Tam směřuje velká část investic, protože jsme si vědomi, jak bude muset síť vypadat, aby všechno absorbovala,“ uvedl Beneš.

Při dnešním představení instalace fotovoltaiky na střeše pražského Kongresového centra, která má ročně ušetřit 5,5 milionu korun, Fiala řekl, že jde o cestu, kterou chce Česko jít. Zopakoval, že za jeho vlády by se dle programového prohlášení mělo vybudovat 100 tisíc fotovoltaik. „Je to plán ambiciózní, ale věci se postupně začínají realizovat a fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů přibývá. Věnujeme tomu velkou pozornost,“ řekl Fiala.

Instalaci v Kongresovém centru je součástí projektu energetických úspor, který realizuje ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Letos centru ušetří celkem 32 milionů korun podle cen z referenčního roku 2013, v přepočtu na současné vysoké ceny by ale podle ČEZ šlo o úsporu 50 milionů korun.

Projekt je poskytován formou energetických úspor tzv. EPC, kdy investice hradí dodavatel a zákazníkovi přímo garantují ve smlouvě, že dodavatel řešení těchto úspor dosáhne. Podle Fialy bylo to realizováno asi u 270 projektů převážně na veřejných institucí, v Praze například Národní divadlo a Rudolfinum, a celková úspora za energie je přes pět miliard korun, ale mohla by být větší. Studie o využitelnosti mluví o tom, že bychom mohli dosahovat úspor až 12 miliard korun.

„Musíme pokračovat v cestě a hledání takových projektů, a pokud existují překážky, jako zákon o rozpočtových pravidlech, který neumožňuje organizačním složkám státu dostatečně rychle a efektivně takové projekty realizovat, tak musíme zvážit, jakým způsobem tuto legislativní bariéru odstranit a takové přínosné a potřebné projekty ve větší míře realizovat,“ řekl Fiala.