První sluncem vytápěný dům stál už před 75 lety. Navrhla ho „sluneční královna“ Mária Telkesová

Mária Telkesová, rodačka z Budapešti, která většinu života strávila ve Spojených státech, je považována za průkopnici využívání energie ze slunce. Už ve 40. letech minulého století vybudovala první dům vytápěný solární energií a právem se jí tak přezdívalo „sluneční královna“. Mimo jiné je i vynálezcem solárního destilátoru, díky němuž mohli američtí námořníci a letci za druhé světové války z mořské vody vyrábět vodu pitnou, a zachránila tak mnoho životů. Od jejího narození dnes uplynulo 122 let.

Mária Telkesová se narodila 12. prosince v Budapešti, kde také 2. prosince 1995 – při první návštěvě rodného města po více než sedmdesáti letech – zemřela. V Budapešti vystudovala chemii a fyziku, ve 24 letech získala doktorát. Přes svého strýce, maďarského konzula v Clevelandu, získala stipendium v biofyzikálních laboratořích Cleveland Clinic Foundation a zůstala ve Státech natrvalo, od roku 1937 s americkým občanstvím.

V roce 1939 přešla na Massachusettský technologický institut a začala zkoumat teplo a sluneční energii. Nejprve v době druhé světové války vynalezla solární destilátor, který uměl z mořské vody vyrobit až litr pitné vody za den. Přístroj se stal součástí záchranných krabiček amerických námořníků a pilotů v případě ztroskotání či sestřelení a zachránil mnohým z nich život.

První průkopnický solární dům

Hlavním úkolem po válce se pro ni stala snaha vyrobit solární článek, který by uměl zásobit rodinný dům energií. Výsledkem byl první solární dům postavený v Doveru ve státě Massachusetts, který byl jako první průkopnický projekt tohoto druhu vybavený 18 panely ze skla a kovu. Tím položila základy solární energetiky. Později se snažila objevit materiály, které by vydržely extrémní podmínky, což mimo jiné pomohlo i NASA a jejímu kosmickému programu cest na Měsic Apollo.

První dům vytápěný sluneční energií z roku 1948 v Doveru v americkém Massachusetts, dílo vynálezkyně Márie Telkesové a architektky Eleanor Raymondové. zdroj: Yale University, s laskavým svolením

Strávila také mnoho let experimentováním s různými typy topení v rodinných domech, v nichž bylo využíváno sluneční energie a zároveň byly dostatečně levné pro obyvatelé vesnic v chudých a vyprahlých oblastech světa. A v 70. letech se snažila sestrojit klimatizační systém, který v noci uchovával „chlad“ pro následující den, napsal již dříve deník The New York Times.

Do penze odešla v roce 1977, kdy působila na University of Delaware, ale aktivní jako konzultantka zůstala až do roku 1992, tedy do svých dvaadevadesáti let. Osudnou se jí stala návštěva své rodné Budapešti v roce 1995, první od dob své emigrace, během které zemřela.