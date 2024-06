Jak se rodí developer? Jak sehnat peníze, pozemky? Pavla Čapková uspěla

Sehnat nový pozemek pro výstavbu je pro developera vždy složité, klíčová součást podnikatelského úspěchu. Pavla Čapková, která pracovala ve finanční branži a nyní se pět let spolu se svým manželem věnuje realitám, k tomu lakonicky podotýká, že to dobře jde, když „lidi znají lidi.“ Z Čapkové se stává kometa realitního trhu.

Jeden malý bytový projekt už mají za sebou, dva větší, prestižní, před sebou. Ale to je jen začátek. Jak ustáli čas vysokého úročení v době realitní krize, kdy jiní malí developeři padali? Možná byli chytřejší. „Tím, že jsme z bankovního prostředí, sami jsme na hypotékách a úvěrech dělali, tak tam máme lidskou, osobnostní historii. S hodně lidmi z bank se známe, jednání je snazší.“ Čapková postavila svůj první projekt ještě před covidem a před dobou vysoké inflace. Bylo to pár bytů v Řeži u Prahy. Branži si spolu s manželem osahali, a ponořili se do ní.

Když před pár lety zkušeným okem viděla, že letí úroky financování nemovitostí nahoru, dala si dva roky pauzu. Ale jenom domnělou. Mezitím hledala vhodné lokality, vyjednávala, dělala si kontakty. To se manželům Čapkovým nakonec vyplatilo. Teď rozjíždějí výstavbu luxusního hotelového komplexu na Slapech, kam se jen tak nějaký developer nedostane.

„Nemyslím si, že by development bylo cokoliv jiného než jakékoliv jiné podnikání. Když vážně chcete, dáváte do toho všechno, poctivost, tak se to prostě naučíte. A to je náš příběh,“ říká Pavla Čapková.

