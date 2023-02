Počet poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší za posledních 20 let

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 6,5 miliardy korun, což je proti prosinci pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování poprvé po dvou letech mírně poklesla, a to z 5,98 na 5,93 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Objem poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší od února roku 2014, ale obecně se poslední měsíce pohybují spíše na úrovních, které byly běžné deset let zpátky. Z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních 20 let. Hypoteční trh je tak nadále zamrznutý a jeho dvouciferný pokles bude pokračovat i v letošním roce,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Nových hypoték je nejméně od ledna 2014

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v lednu dosáhl 5,4 miliardy korun po prosincových 6,6 miliardy korun. Jde o nejnižší hodnotu od ledna roku 2014. Objem refinancovaných úvěrů činil 1,15 miliardy korun, obdobně jako v prosinci. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték meziměsíčně klesl o 18,7 procenta a meziroční propad setrval stejně jako v prosinci u 80 procent.

Lukáš Kovanda: Hypotéky jsou v Česku nejdražší za posledních více než 20 let. Ani letos však nezlevní Názory Průměrná sazba hypoték v ČR vzrostla začátkem letošního února na 6,37 procenta, vyplývá ze statistiky Fincentrum Hypoindex. To je historicky nejvyšší hodnota touto statistikou vykázaná. Daná časová řada přitom zahrnuje měsíční údaje nepřetržitě za celé období od ledna 2003. Hypotéky jsou tedy nyní v ČR nejdražší za posledních více než dvacet let, od roku 2002, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Ačkoli prosinec minulého roku přinesl určité naděje, že na hypotečním trhu dochází k mírnému oživení, lednová čísla byla pro nás spíše zklamáním. Hypoteční trh tak zůstává v útlumu a meziroční propad zůstává na výrazných 80 procentech. A to i přesto, že aktivita na hypotečním trhu začala v loňském roce zpomalovat a již se také v meziročním pohledu nesrovnáváme s mimořádným rokem 2021,“ uvedl vedoucí oddělení hypoték Fio banky Jiří Zita.

Zatímco v prosinci banky poskytly 2300 skutečně nových hypoték, v lednu to bylo o 400 méně. To je nižší hodnota než v září minulého roku, kdy počet nově poskytnutých hypoték jen mírně překonal hranici 2000. Přitom průměrný měsíční počet nových hypoték se v první polovině minulého roku pohyboval kolem 6000, přičemž předloni dokonce dosahoval 9500.

Blíží se konec hypoteční turistiky. Kdo vydělá na novele zákona o úvěrech Money Chystaná novela zákona k předčasnému splacení hypoték už má skalní příznivce i odpůrce. Pokud se schválí podle aktuálního návrhu, mohla by vše zpřesnit, jak pro banky, tak i pro dlužníky. Zavedení jasných pravidel pro poplatky za předčasnou splátku hypotéky by navíc mohlo stabilizovat situaci na hypotečním trhu. Odborníci se však obávají, co s novelou provedou při schvalování zákonodárci. Věra Tůmová Přečíst článek

Úroková sazba je nyní nepatrně nad hodnotou z října minulého roku, stále se však nachází na nejvyšších úrovních za posledních 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Takzvané realizované úrokové sazby přitom na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi šesti až sedmi procenty, jejich průměr však v posledním půl roce stagnuje mírně nad šesti procenty.

Průměrná hypotéka v lednu klesla na 2,83 milionu korun, což je nejnižší hodnota od září roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou hypotéku snížit.

Byt pro rodinu na sídlišti v Praze? Museli byste vydělávat 80 tisíc měsíčně, říká ředitel realitky Reality Ne že by se neprodávalo, ale i trh se secondhandovými nemovitostmi výrazně zpomalil. K zásadnější korekci cen zatím ale plošně nedochází. U některých typů nemovitostí a lokalit ale ceny padají i o 15 procent. U paneláků pak ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomáš Jelínek v dalším díle podcastu Realitní Club, který přineseme již zítra. Zlevňování očekává i nadále. Petra Jansová Přečíst článek