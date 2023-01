Petr Dufek: Nové byty už narazily na cenový strop. Nájemní bydlení má budoucnost

Podle dnes zveřejněných – a dlužno dodat i dost zpožděných – údajů Eurostatu začal růst cen bytů na českém realitním trhu prudce brzdit. Jak se budou dál vyvíjet ceny nových i seconhandových bytů? A porostou ceny nájmů? Odpovídá ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Reklama

Celkově byty mezikvartálně podražily jen o 1,3 procenta, což bylo nejméně za posledních pět let. Ceny nových bytů dokonce už jen stagnovaly (+0,1 procenta), zatímco u secondhandových ještě vzrostly o 1,6 procenta. Zdá se, že nové byty už narazily na pomyslný strop.

Výrazné zpomalení inflace na realitním trhu je vidět i v meziročních číslech. Zatímco v první polovině roku byty zdražily skoro o čtvrtinu, ve třetím kvartále to bylo „jen“ o 16,6 procenta. Stále to nicméně stačí na druhou příčku v rámci celé EU.

I v tomto případě je vidět, že lépe na tom byly starší nemovitosti, které ovšem budou postupně reagovat na trend u bytů nových, takže jde spíše o výjimečnou a krátkodobou situaci. V tomto období se finalizovaly transakce, které byly dohodnuté dříve, jak ostatně napovídal i měsíční vývoj nových hypoték a jejich sazeb, takže mnohem lepší obrázek poskytnou až data z přelomu roku.

Podcast: Nic horšího jsme tu za dlouhá léta neměli, říká prodejce hypoték Roček Reality Co se bude dít na realitním trhu v letošním roce? Horší konstelaci jsme tu ještě neměli, říká Milan Roček. Před dvaceti lety založil Roček společnost Hyposervis. Jako snad úplně první začal v Česku prodávat hypotéky. Vytvořil společnost, která je lídrem trhu v prodeji půjček na bydlení. Pomohl tisícům lidí dostat se k vlastnímu bydlení. Zprostředkoval tisíce transakcí. O dění na hypotečním trhu ví víc než ostatní. Dalibor Martínek Přečíst článek

Výhled: Hlavním rysem letošního vývoje na realitním trhu bude fragmentace.

Reklama

Vzhledem ke všeobecně slabší poptávce ovlivněné i nižší dostupností hypoték dochází k výraznému omezování bytové výstavby, takže nabídka nových bytů bude pro letošní rok chudší. To by samo o sobě mělo zabránit výraznějšímu poklesu cen v tomto segmentu trhu. Jako cenová brzda zafunguje i rozvoj nájemního bydlení, které se pro investory stává stále atraktivnější.

V případě starších bytů bude situace odlišná, protože zde se počty nabízených nemovitostí budou pravděpodobně zvyšovat s tím, jak se pro některé menší investory stane jejich držba a údržba spíše zátěží. Zvlášť pokud půjde o byty či domy vyžadující nemalé investice do energetických úspor. Další pokles cen zaznamenají rekreační nemovitosti, jejich covidový boom dávno skončil.

Češi se začali zbavovat chat a chalup. Někde už ceny začaly klesat Reality Češi se pomalu a jistě zbavují chat a chalup. A ceny rekreačních nemovitostí na to začínají reagovat. Zlevňují hlavně ty v méně atraktivních lokalitách a s nějakým hendikepem, mírný pokles cen se ale očekává i u těch atraktivnějších v turisticky oblíbených destinacích. Petra Jansová Přečíst článek

Stavební boom končí. Nových projektů bude ubývat Money Listopadový pokles stavební výroby, meziročně o 0,8 procenta, není dramatický a nenaznačuje krizi odvětví. Na stavebnictví ale postupně dopadá propad tuzemské ekonomiky. Analytici nicméně odhadují, že i v letošním roce mírně poklesne bytová výstavba. Veronika Kudrnová Přečíst článek