Objem globálních investic do umělé inteligence se letos přiblíží HDP Česka

Investice světových firem do umělé inteligence (AI) se budou letos dál zvyšovat a na konci roku mohou dosáhnout šesti bilionů korun, což se blíží hrubému domácímu produktu ČR. Ten loni činil 7,3 bilionu korun. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti XTB.

Společnosti Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta oznámily, že do konce roku plánují dohromady utratit za kapitálové náklady 187 miliard dolarů, tedy 4,4 bilionu korun. To je více jak dvojnásobek českého státního rozpočtu na rok 2024. Za investice do AI utratí podle analýzy více, než je HDP Maďarska nebo Slovenska.

Kapitálové náklady nejsou sice jen pro AI, ale výraznou část tvoří investice do cloudové infrastruktury nové generace, která bude mít výrazně vyšší výpočetní výkon, uvedla XTB. Další náklady jdou na servery, energetickou infrastrukturu pro datacentra a hardware, kde má dominantní pozici se svými grafickými procesory společnost Nvidia. Další miliardy dolarů investovaných do AI jsou podle analýzy vklad do vývoje a výzkumu.

"Poptávka po umělé inteligenci je obrovská, potřebná infrastruktura přestává stačit k jejímu uspokojení a ve světě není příliš firem, které si mohou dovolit potřebné investice, aby v ní získaly vedoucí pozici. A tak spadla odpovědnost na technologické giganty v USA, kteří mají obrovský polštář hotovosti podobných šancí využít," uvedl analytik XTB Štěpán Hájek.

Největší investice plánují Amazon, Microsoft a Alphabet. Tyto tři společnosti mají podstatnou část byznysu z cloudových služeb, na které mají napojený vlastní AI stavební blok. Microsoft pracuje s OpenAI, Google má Gemini a Amazon Anthropic. Žádnou zásadní investici zatím nezveřejnil Apple, který bude pravděpodobně využívat cloudové služby od jedné ze tří zmíněných firem. Za poslední roky však utratil Apple přes 100 miliard dolarů, tedy 2,4 miliardy korun, do vývoje, kde podstatnou část tvoří také investice do AI, podotkla XTB.

Investice do AI budou s největší pravděpodobností výrazně vyšší, uvádí firma. Své místo na trhu chtějí podle ní získat i menší firmy, které plánují výrazné investice převyšující další 50 miliard dolarů (kolem 1,2 bilionu korun). Během roku se mohou dále zvyšovat a konkrétní plány mohou zveřejnit i další společnosti, dodal Hájek.