Oživení realitního trhu lze očekávat v druhé polovině příštího roku

Oživení českého realitního trhu lze očekávat v druhé polovině příštího roku. Záviset ale bude hlavně na snižování úrokových sazeb. Z vyjádření odborníků vyplývá, že lze očekávat meziroční zvýšení investic do nemovitostí do 15 procent. Nejvíce by se mohlo dařit odvětví maloobchodních a rezidenčních nemovitostí. Naopak pokles zájmu bude zřejmě na trhu s průmyslovými nemovitostmi a také kancelářemi, které se v Česku nyní dostavují.

Český maloobchodní trh si podle Jana Janáčka, vedoucího retail sektoru maloobchodních pronájmů v CBRE, udržuje silnou pozici, protože často figuruje jako vstupní brána pro expanzi mezinárodních značek do středoevropského prostoru. Opatrnost ale v investorech vzbuzují provozní náklady, inflace i příjmy zákazníků. "Vzhledem k tomu, že se již druhým rokem počítá s pokračujícím růstem nákladů, předpokládáme, že dojde k zintenzivnění jednání mezi majiteli nemovitostí a nájemci ohledně výše nájmů, a to zejména těch ze segmentů s nižší ziskovostí," sdělil Janáček.

Zpomalení inflace v roce 2024 by mohlo podle Erika Müllera, vedoucího rezidenčních poradenských služeb v Cushman & Wakefield, zvrátit trend slabé bytové výstavby, kterou brzdily zejména rostoucí stavební náklady. Přestože investice do nových bytů v roce 2023 klesly, což platilo pro celý nemovitostní trh, stále tvoří asi čtvrtinu investičních objemů v Evropě.

S tím souhlasí také ředitel realitní kanceláře Century 21 Tomáš Jelínek. V první polovině příštího roku se podle něj inflace z letoška promítne do nájmů, a jejich výše tak poroste. "Nicméně díky všem opatřením vlády a České národní banky předpokládáme, že v polovině roku dojde k razantnějšímu snížení úrokových sazeb, zároveň se budou razantněji zvyšovat reálné příjmy obyvatel," řekl Jelínek.

Ve výstavbě je aktuálně 1,4 milionů metrů čtverečních nových průmyslových ploch, které budou na trhu v nabídce příští rok, což by mohlo krátkodobě zvýšit neobsazenost. Poptávka z minulých let však v důsledku ekonomického ochlazení mírně slábne. "Neobsazenost skladových prostor v ČR zůstává nadále nízká a pohybuje se okolo dvou procent. V popředí zájmu developerů a investorů zůstávají i nadále zejména lokality kolem Prahy, Brna, Plzně a Ostravy s výbornou dostupností na hlavní dálniční tahy," uvedla vedoucí výzkumu a konzultace v Knight Frnak Lenka Šindelářová.

Od třetího čtvrtletí 2022 nebyla na pražském trhu zahájena výstavba žádného nového kancelářského projektu. V příštím roce má být dokončeno 80 tisíc metrů čtverečních nových kanceláří a v roce 2025 28 tisíc metrů čtverečních.

"Víme o projektech na trhu, které již mají stavební povolení, ale s výstavbou začnou až po silném zájmu ze strany potenciálního nájemce anebo až po uzavření předpronájmu. V příštím roce by se stavební aktivita měla začít probouzet, nicméně developeři budou v této době vysokých stavebních nákladů i nadále opatrní," uvedl Simon Orr, vedoucí kancelářského sektoru v CBRE.