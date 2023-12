Prokop Svoboda: Ceny nemovitostí zase porostou. Je nejlepší čas nakupovat bydlení

Všechny signály nasvědčují budoucímu růstu cen bytů a domů, říká Prokop Svoboda, majitel realitní kanceláře Svoboda&Williams, která se zaměřuje na vyšší až luxusní segment bydlení. Poslední dva roky trh stagnoval, lidé nedosáhli na hypotéky a začali si byty víc než dřív pronajímat. To je podle Svobody nezvratný trend. Jeho kancelář obsluhuje hlavně lidi, kteří mají hotovost. Lidi, kteří nečekají na oživení hypotečního trhu. I tito klienti však v posledních dvou letech vyčkávali, nenakupují. Pokud čekají na nižší ceny, podle Svobody se přepočítali. Ceny nemovitostí prý opět porostou. Nyní je nejlepší čas nakupovat, říká obchodník Svoboda.

Jaká je podle vašich údajů kondice nemovitostního trhu? Začali po dvou letech útlumu lidé nakupovat byty?

Podle našich dat se potvrzuje, že se trh probouzí. Probouzí se poptávka, lidé, co poptávají nemovitosti ke koupi, k pronájmu. Primárně ke koupi.

A je to skutečně realita? Protože developeři nebo bankéři rádi mluví o oživení, aby podpořili svůj byznys.

Je to realita. My jsme si ji dokonce změřili na posledním pololetí, číslo je 20 procent. O tolik se u nás za poslední měsíce zvedla poptávka po nemovitostech. Nejsme na předcovidových číslech, nebo těch předválečných. Základ, ze kterého vycházíme, byl poměrně nízko. Byli jsme na tom podobně jako ostatní realitní kanceláře, poptávka spadla o padesát, šedesát procent. Odtud jsme se odráželi. Ale poptávka už druhé pololetí za sebou roste. Zájem o nemovitosti je nyní výrazně vyšší.

Je to tak, že lidé naspořili peníze a nyní je chtějí investovat?

Určitě. Lidé, aspoň ti movitější, nějaké zdroje mají. Kumulovali. Teď mají pocit, že jim to plesniví na účtu. Taky se nějakým způsobem snaží diverzifikovat. Není to o tom, že narvete všechno do nemovitostí. Možná investovali někde jinde a teď zřejmě přichází na řadu zase nemovitosti. Pomalu, ale jistě. Doufám. A je to dané určitým sentimentem, který tady vzniká. Jsou signály, že by centrální banky měly ukončit navyšování úrokových sazeb. Možná ještě letos nebo minimálně příští rok můžeme očekávat snížení základní úrokové sazby. Na to samozřejmě budou reagovat banky. Myslím, že banky už s touto vizí pracují. Už dochází ke kosmetickým úpravám ve výši úrokových sazeb.

Jak se vaší firmy vlastně týká cena hypoték? Ve vašem segmentu, luxusního bydlení, se obvykle pohybují lidé s hotovostí…

Týká se to všech. Jde o cenu peněz. Historicky jsem tvrdil, že aspektů, které ovlivňují cenu nemovitostí, je obrovská spousta. Ale jedna vazba je neměnná. Cenu nemovitostí určuje cena peněz. Za kolik získám hypotéku, za kolik získám úvěr. Nicméně si myslím, že investoři a společnost sází na to, že úrokové sazby půjdou dolů. Proto se vlastně ceny nemovitosti drží.

A ještě zpátky k vaší původní otázce. Nás se to dotýká možná trošku míň, protože lidé ve vyšším segmentu víc používají vlastní zdroje. Hlavním trendem, o kterém se mluví poslední rok, je překlápění se do nájemního bydlení. Jak řada lidí nedosáhne na hypotéky.

Aktuálním trendem je překlopení se do nájemního bydlení. Lidé nedosáhnou na vlastní, začínají bydlet v nájmu. Jak tento trend vnímáte u vás ve firmě?

Je to poměrně silný trend. Avizovali jsme ho už dlouho dopředu. My jsme byli jakýmisi advokáty nájemního bydlení, věnujeme se mu dlouhá léta. Dokonce jsme vyrostli na nájemním bydlení. Až následně jsme se začali zabývat prodejem nemovitostí. Teď připluly černé labutě. Pro lidi se prostě nájem stává ekonomickou nutností. Možná je to trošku i tím, že lidé zjišťují, že bydlení v nájmu má i některé přednosti, určitou flexibilitu. Blbě se to poslouchá, ale nájem je relativně levný. Jako uživatel vlastně nemusím chodit do banky složitě dokazovat svoje příjmy. Podepíšu nájemní smlouvu, platím a užívám poměrně vysoký standard.

Podle vašeho reportu, který jste vydali, je v Praze průměrný nájem přes 40 tisíc korun...

To vychází z našeho vzorku. Svoboda&Williams se zaměřuje na vyšší segment. Střední, vyšší až luxusní. Takže na vzorku, který sledujeme, vycházejí tato čísla.

Kdo jsou vaši nájemníci? Jsou to Češi, nebo spíš zahraniční pracovníci nadnárodních firem?

To je správně mířená otázka. Začínali jsme v roce 1999 vyloženě na servisu expatů. Zajišťovali jsme jim bydlení a další služby. Společnost Svoboda&Williams vyrostla na nájmech. Které byly z 99 procent určené pro expaty, pro cizince. A je zajímavé sledovat, jak podíl Čechů roste. Dnes už je to u nás padesát na padesát. Česká společnost si zvyká na nový standard. Dlouho byla magickou hranicí částka dvacet tisíc korun měsíčně. Když to bylo víc, tak abych neokrádal rodinu, si raději vezmu hypotéku na byt v Modřanech. Myslím, že se nyní preference Čechů mění.

Jak je to s ruskou entitou? O té se tady dlouhodobě mluví, že je to skupina lidí, která míří na luxusnější nemovitosti.

Procento cizinců je u nás asi patnáct procent. Z toho většinu tvoří občané EU. Ruská klientela je úplně marginální. Rusové se úplně stáhli. Z našeho pohledu se stahují z trhu. Byla tady velká vlna Ukrajinců, spousta Ukrajinců hledala nájem v Čechách. To byla docela složitá situace. Rusové jsou neviditelní. Mysleli jsme si, že začnou prodávat. Ale oni neprodávají. Mají strach převést prostředky na jakýkoliv účet. Rusové se bojí prodávat, protože vlastně nevědí, kam peníze z prodeje uložit. Raději nemovitosti drží.

Ještě se vrátím k nájemnímu bydlení. Je to trend budoucnosti, nebo jenom dočasná vlna na trhu, než se zlevní financování vlastnického bydlení?

Těžko říct. Myslím, že český nájemní trh jede pod potenciálem. Když to srovnám se západní Evropou, kde velké procento obyvatel ve městech žije v nájmu, tak si myslím, že máme co dohánět. Bude to ekonomická realita. Nemovitosti budou víc a víc jakýmsi prémiovým setem. Pro střední a možná i vyšší střední třídu bude nutnost zůstat v nájmu celý život. Možná ne celý život, ale lidé budou nákup nemovitostí. Nebudou nakupovat nemovitosti ve dvaceti nebo třiceti letech. Budou žít v nájmu.

Jak se situace na trhu, kdy lidé s nákupen nemovitosti vyčkávali. Projevilo se to v cenách?

Teď je poměrně zajímavé období. Ceny nemovitostí stagnují. Možná proběhla drobná korekce cen. Ale zároveň tady máme signály, že by se úrokové sazby mohly začít snižovat. Máme tady silný nájemní trh, nájemné roste. To je poměrně zajímavý moment pro investory. Ceny ještě stagnují. Odvážil bych si tipovat, že příští rok budou ceny ještě stagnovat. Ale všechno mluví pro to, že pokud nenastane nějaká další větší krize, nemovitosti by měly jít nahoru. Je to možná dobrý timing pro investory.

Slyšel jsem názor, že jakmile začnou ceny nemovitostí růst, lidé si uvědomí, že už nevysedí žádnou slevu a začnou nakupovat…

Přijde mi, že ten okamžik nastává. Samozřejmě se to nestane ze dne na den. Ale pokud se něco zásadního nepokazí ve světě, v ekonomice, tak myslím, že by příští rok mohl být zajímavé období. Chvilku bude trvat, než se to rozjede. Do cen nemovitostí se musí ještě propsat stavební náklady a náklady na kapitál. Dnešní ceny to ještě neodrážejí.

