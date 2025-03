Obyčejný byznys: Nemovitost v albánském letovisku Shëngjin se rychle zhodnotí až o polovinu, říká realitní makléř

Albánie se v posledních letech stává stále populárnější destinací pro zahraniční investory do nemovitostí. „Kromě hlavního města Tirany a pobřežních oblastí jako Durrës a Vlora, získává na popularitě i méně známé, ale rychle se rozvíjející letovisko Shëngjin,“ říká albánsko-český realitní makléř Eduard Sufja.

Shëngjin, městečko na severozápadě Albánie, se v posledních letech stává centrem realitního rozvoje. Nachází se nedaleko města Lezhë a je známé svými dlouhými písečnými plážemi, křišťálovou vodou a příjemným středomořským klimatem. Díky své strategické poloze - zhruba čtyřicet kilometrů od mezinárodního letiště v Tiraně - a krásným plážím, se stává investiční příležitostí a atraktivní alternativou k tradičně oblíbeným středomořským destinacím. Albánie navíc podporuje zahraniční investory, a to i prostřednictvím daňových úlev a snadnějšího procesu koupě nemovitosti.

Jejich ceny se pohybují od tisíce eur za metr čtvereční. V novostavbě stojí metr čtvereční od 1200 do 2500 za metr. „V Albánii je státní měna lek, ale realitní byznys se uskutečňuje v eurech. Zálohy se příliš nenosí a platba probíhá na závěr celé transakce a zápisu do katastru v notáře. Samozřejmě je důležité mít v Albánii kontakty, nakupovat na vlastní pěst bych potenciálním investorům nedoporučoval,“ říká Sufja. Ten v České republice zastupuje albánského developara a spolupracuje s kanceléří Nest reality.

Albánie jede. Z rozvojové země se i bez EU stal cíl turistů a investorů Money Albánie od pádu komunistického režimu zažívá růst. Z rozvojové země se v posledních letech stal cíl turistů a investiční hotspot. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Tři druhy investorů

„V Albánii máme tři druhy investorů. První kupují nemovitost na pronájem, druzí spekulativně na pozdější přeprodej po zhodnocení a třetí si apartmán kupují ryze pro vlastní užívání,“ říká zakladatel Nest reality Martin Ponikelský. Za nejlepší investici v Albánii považuje nákup apartmánu těsně před dokončením. „Nejčastěji se prodávají apartmány o rozloze okolo šedesáti metrů čtverečních. Jejich cena se pohybuje v přepočtu do dvou milionů korun,“ dodává. V Albánii se neplatí daň z nemovitosti, oproti České republice ale prodejce požaduje stejnou cenu za plochu terasy jako za obytný prostor. V případě velkých teras se tak vyplatí požadovat slevu.

„Zájemcům z české republiky zajistíme cestu do Albánie na místě se jim věnuje náš místní kolega. V případě, že si nemovitost koupí, je prohlídka i s ubytováním součástí kupní ceny,“ popisuje celý proces Sufja, který již v Albánii prodal desítky nemovitostí.

Díky zlepšující se infrastruktuře a rostoucím investicím do cestovního ruchu zažívá Shëngjin dynamický rozvoj. Byly zde postaveny nové hotely, apartmánové komplexy a turistická zařízení. Rostoucí zájem zahraničních investorů, zejména z Evropy, napomáhá k rychlému růstu cen nemovitostí. „Když jsem před dvaceti lety začínal pomáhat v rodinné restauraci, tak v Shëngjinu nebylo nic, ale nyní je to centum s třiceti tisíci obyvateli. K rozvoji cestovního ruchu a poptávky po nemovitostech přispěje i dokončení nové silnice přes hory,“ dodává k turistické expanzi.

Ceny budou růst

S pokračujícím rozvojem cestovního ruchu a rostoucím zájmem investorů se očekává, že ceny nemovitostí v Shëngjinu budou nadále růst. Investice do apartmánů u moře nebo do hotelových komplexů mohou přinést zajímavé výnosy, zejména pokud se bude turistický sektor dále rozvíjet. Nest reality má ve své nabídce hotel, který může jít hned do provozu. „Jeho cena je zhruba devadesát milionů a jedná se v podstatě o novostavbu,“ uvádí makléř.

Albánie se profiluje jako atraktivní destinace nejen pro dovolenou, ale i pro investice do nemovitostí. S rozvíjející se infrastrukturou a ekonomickým růstem se může Shëngjin v blízké budoucnosti stát jedním z hlavních turistických center albánského pobřeží.

Dobrodružství, nebo klid? Cesta autem do Albánie nabídne obojí Zprávy z firem Omrzely vás hromadné dovolené v přeplněných výletních střediscích, čekání na letištích a zájezdy zprostředkované cestovními kancelářemi? Přemýšlíte o svobodné autoturistice? Pak je ideální cesta do Albánie. Michal Nosek Přečíst článek

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka? Money Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat. Věra Tůmová Přečíst článek