Dobrodružství, nebo klid? Cesta autem do Albánie nabídne obojí

Omrzely vás hromadné dovolené v přeplněných výletních střediscích, čekání na letištích a zájezdy zprostředkované cestovními kancelářemi? Přemýšlíte o svobodné autoturistice? Pak je ideální cesta do Albánie.

Vzdálenost mezi Prahou a Tiranou je zhruba 1500 kilometrů a trasa se dá zvolit ze dvou základních variant. Pohodlnější je přímořská - „Jaderská” - po chorvatské dálnici, kde maximálně hrozí dopravní zácpy. Tato cesta kopíruje pobřeží Chorvatska a vede dál přes Černou Horu do Albánie.

Trasa: Praha – Linec – Štýrský Hradec – Záhřeb – Dubrovník – Tirana

Žádné mýtné, ale psí pas sebou

V Černé Hoře ani Albánii nemusíte mít dálniční známku ani se zde neplatí mýtné. Zpoplatněné jsou pouze některé tunely, ale jen ve výši drobných eur. Při přejezdu hranic je důležité potvrzení o vjezdu vozidla do země. Z něj celníci následně odvodí silniční daň - euro na den.

Důležité jsou osobní doklady, ale byť opustíte Schengenský prostor, tak není nutně potřeba cestovní pas. Pokud ve voze cestuje i pes, je důležité mít u sebe mezinárodní psí pas a doklad o očkování a čipování. Jinak hrozí pokuty a další nepříjemnosti.

Důležitá policie

Albánští policisté doklady rádi kontrolují. Vlastní občanku, nebo pas tak potřebují i děti do patnácti let. Několikrát si před odjezdem překontrolujte i potřebné dokumenty k vozu. Pokud cestujete do Albánie motorovým vozidlem, musíte mít mezinárodně platné potvrzení o jeho pojištění a ideálně mezinárodní řidičský průkaz. Není sice nezbytně nutný, ale může ušetřit časté byrokratické problémy. Problém však nastává, když jedete služebním, firemním nebo půjčeným autem. Tedy vozem, který není psaný na vaše jméno.

V takovém případě musíte mít notářsky ověřený doklad o dispozičním právu k vozidlu v angličtině. Pokud jej mít nebudete, hrozí vám v krajním případě zákaz vjezdu do země, případně šetření a výslech na policejní stanici, pokud se s kontrolou setkáte ve vnitrozemí.

Balkánská cesta

Druhá trasa představuje větší výzvu a vine se přes Maďarsko, Srbsko a Makedonii. Dobrodružnější povahy tak ušetří na dálničních poplatcích a zároveň si vychutnají řízení po klikatých a úzkých silničkách v balkánském vnitrozemí.

Trasa: Praha - Bratislava – Budapešť – Bělehrad – Niš – Skopje – Tirana

Cesta přes Srbsko vychází na poplatcích zhruba na 500 korun. Platit je možné hotově srbskými dináry či eury, nebo platebními kartami Visa, MasterCard a Diners Club.

Makedonie je ještě levnější a poplatky jsou zhruba dvě stovky. I zde jsou možné platby v hotovosti makedonskými denáry či eury, nebo platebními kartami Visa a MasterCard.

Albánské dopravní předpisy

Maximální povolená rychlost v Albánii v zastavěné oblasti: 40 km/h, mimo obec: 80 km/h, hlavní měziměstské silnice: 90 km/h, dálnice: 110 km/h

Povinná výbava

tažné lano

výstražný trojúhelník

lékárnička

doporučen hasicí přístroj

Děti do 12 let musí být přepravovány v odpovídající autosedačce, nebo zádržném systému.

