Obce stavět neumí. Vyřešit problém nedostupnosti bydlení by jim měl pomoci soukromý sektor, shodli se odborníci

Bydlení je tématem, které rozhodne volby v příštím roce. Nedostatek bytů je stále citelnější, stejně jako nárůst jejich cen i nájemného. Vládní dotační program na podporu bydlení ale podle členů Realitního Clubu problém rozhodně nevyřeší.

Už v příštím roce dojde na schválení prvních projektů v programu Dostupné bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI). A nejenom že prostředky, které jsou na podporu výstavby bytů alokované, nestačí. Obce zároveň developmentu nerozumí a obávají se ho, shodli se účastníci diskusního setkání Realitního Clubu pořádaného serverem Newstream.

„Na obcích chybí kapacity na to, které by dostupné bydlení řešily. Zároveň tomu nerozumí a vlastně se takové investice i obávají,“ říká Tereza Kouklová, partnerka společnosti SFG Holding. Obce podle ní nejsou schopny postavit projekt za takovou cenu jako soukromý investor. „Mají až o 30 procent vyšší náklady než my,“ dodává Kouklová.

Veřejnou správu na rozdíl od soukromého sektoru totiž svazuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Ten podle Petr Urbánka, šéfa příspěvkové organizace Pražská developerská společnost, tuto zemi škrtí obrovským způsobem. A jako příklad uvádí dostavbu sídla Agentury Evropské unie pro Kosmický program (UESPA) na Palmovce. „Už 1,5 roku probíhá výběrové řízení na dodavatele,“ říká Urbánek.

Veřejný a soukromý sektor by měly spolupracovat na výstavbě

„Program SFPI nedává smysl. Stát nemá na kapacity na to, aby řešil dostupné bydlení. Významně by pomohl soukromý sektor. Ten ale nemá možnost,“ míní Jiří Vančura ředitel financování nemovitostí v Trinity Bank.

Souhlasí s ním i šéfka největšího tuzemského rezidenčního developera Central Group Michaela Váňová. Užší propojení byznysu s veřejným sektorem by podle ní mohlo významně pomoci sektoru dostupného bydlení. „Byznys musí veřejnému sektoru pomoci. I my bychom chtěli pomoci obcím stavět,“ říká Váňová.

Nastartování výstavby v obcích by pak místo dotačních programů mohlo vyřešit spíše další snížení DPH či vytvoření metodiky o spolupráci s developerem. „Takový nástroj by ale měl přijít z iniciativy ministerstva,“ říká Marcela Fialková, ředitelka strategie mezinárodní developerské skupiny UDI Group.

Výstavbu podle diskutujících drtí i nejistoty ohledně stavebního zákona. „Příští rok vidíme optimisticky. Reálnou hrozbou je pro nás ale povolování. Zcela zjevně nebude pokrytá poptávka, ceny bytů budou růst,“ upozorňuje Michaela Váňová z Central Groupu.

Ceny bytů nadále porostou

Podle Evžena Korce, majitele společnosti Ekospol, je současný stavební zákon nefunkčním paskvilem. Už jen kvůli tomu, že neodděluje státní správu a samosprávu. Existují i snahy o návrat k původní rekodifikaci stavebního zákona, která vzešla z pera někdejší ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. „Ten na rozdíl od toho současného přinese skutečné zrychlení,“ tvrdí Marcela Fialková z UDI Group. Ne vždy ale podle Fialkové délka povolování souvisí s legislativou, jako spíš i s chutí města stavět. „V Praze jeden projekt povolujeme 13 let, v Brně nám to včetně bourání trvalo 1,5 roku,“ popisuje.

Obtížné a zdlouhavé povolovací řízení zásadně ovlivňuje počet bytů na trhu. Je jich málo a poptávka převyšující nabídku je setrvávajícím problémem. Metr čtvereční v Praze vyjde aktuálně v průměru na 160 tisíc korun. „Cena i poptávka roste už třetí kvartál za sebou. Ještě zajímavějším číslem je ale absorpce trhu. Ta je aktuálně 30 procent. To znamená, že se nyní nacházíme ve fázi trhu prodejců,“ konstatuje Vít Soural, jednatel společnosti Flat Zone.

Obnovení poptávky potvrzuje i Evžen Korec, a to navzdory tomu, že hypoteční sazby neklesly nijak razantně.

„Lidi si zvykli na zvýšené hypoteční sazby a ty už nějak razantně klesat nebudou. Navíc stále vidíme nakumulované úspory z covidu, které jak jinak v Česku budou mířit do nemovitostí,“ dodává Jiří Vančura.

Stejně jako ceny nemovitostí porostou i nájmy. Ty meziročně stouply o 10 procent a v Praze se zastavily na úrovni 480 korun za metr.

„Nájmy narůstají kontinuálně a v příštím roce to nebude jinak. A nijak to nesouvisí s úrokovými sazbami. I tento segment zásadně ovlivňuje nedostatek bytů,“ říká Jakub Vysocký, předseda Asociace nájemního bydlení. Podle Evžena Korce můžeme očekávat v roce 2025 očekávat až osmiprocentní růst nájemného.

Setkání Realitního Clubu proběhlo v prostorách nově otevřené galerie The Gallerister, která se nachází v citlivě zrekonstruovaném dvoupatrovém multifunkčním prostoru ve Štěpánské ulici, bezprostředně vedle vchodu do ikonického paláce Lucerna. Za jejím vznikem stojí manželé Kateřina a Jan Vančurovi a Ondřej Lejko, majitelé společnosti The Barrister a Michal Bařina, zakladatel online galerie SoučasnáGrafika.cz.

