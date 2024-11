Jan Balík: Praha je tam, kde je metro. Byty u jeho stanic nás zajímají

Katolická církev dlouhou dobu usilovala o navrácení majetků, které v minulosti vlastnila, a které jí sebral komunistický režim. Částečně se jí to podařilo, získala polnosti, lesy, budovy. Jenže doba jde dál, a je potřeba hledat nové způsoby hospodaření. Ekonomickou stránku fungování církve má na starost Jan Balík, který vymýšlí nové obchodní modely, a také je sám řídí. Jaké? Prozrazuje Balík, pravá ruka arcibiskupa pražského Jana Graubnera, v rozhovoru, který v nezkrácené verzi vyšel v tištěném magazínu Realitní Club.

Jak je na tom v současné době Arcibiskupství pražské se svým projektem nájemního bydlení? Kolik bytů jste již pořídili a kolik jich ještě chcete koupit?

Nájemní bydlení je jedním z pilířů hospodářské činnosti, která má zajistit fungování hlavní duchovenské služby církve v naší arcidiecézi. Nejsme jediná diecéze, která jde tímto směrem. Děje se to ve světě i jinde u nás. Pro nás je to značka X Place, kterou máme na tento byznys. Není žádným tajemstvím, že se postupně domlouváme s různými partnery a přebíráme celé bytové domy, kde máme portfolio bytů od nejmenších až po největší. Chtěli bychom tuto značku nabízet lidem jako celoživotní doprovázení. Pronajmou si byt na začátku studií, potom s menší rodinou, s větší rodinou, potom třeba i v seniorském věku.

Preferujete nějaké čtvrtě?

Jdeme po tom, že Praha je tam, kde je metro. Takže většina našich projektů je blízko metra. V poslední době jsme začali pronajímat velký bytový dům na Smíchově, v projektu Lihovar, který jsme koupili od společnosti Trigema. To je 114 bytů. Další, co bude přibývat do našeho portfolia, jsou dva nové domy v Kolíně. Tam už jeden máme, takže to budou celkem tři domy, asi třicet bytů. V blízké budoucnosti nás čeká převzetí bytů v projektu Paprsek, opět od společnosti Trigema. To bude na přelomu roku, je to projekt v pražských Stodůlkách, jehož část jsme pořídili. Je to asi čtyřicet bytů. Další projekty máme rozjednané s Pentou a Finepem. To jsou projekty v Praze u Šárky a na pražské Vidouli.

Jak velké byty spravujete?

Naše byty jsou různé jak velikostí, tak standardem. Máme byty od základního standardu až po vysoce lukrativní a kvalitně vybavené, jako je třeba projekt Jaselská, kde většinu klientely tvoří zahraniční firmy nebo zastupitelství států.

Jak vysoký je u vás nájem, jaký z tohoto podnikání máte výnos?

Za prvé, určitě jsme využili dobu. Když před dvěma lety zdražily hypotéky, bytů se méně prodávalo. Developeři byli ochotni s námi vstoupit do vyjednávání. Vždy záleželo na konkrétní lokalitě, na konkrétním příběhu. Dnes mohu říct, že v podstatě každý projekt si nejdříve sami prozkoumáme, potom požádáme o názor poradenskou společnost KPMG, která prezentuje svůj pohled na naší ekonomické radě. Tam se projekt buď schválí, nebo se odloží. Některé projekty, které jsme schválili, se potom někde zadrhly, takže jsme je nekoupili. To je úplně normální. Chceme kupovat úplně nové, celé bytové domy. Nechceme žádné společenství vlastníků, to je naše podmínka. Chceme domy, které si vlastní firmou X Place facility spravujeme.

Kolik bytů ještě pořídíte?

Je to neverending story. Na jedné straně budeme nakupovat byty, na druhé straně se možná něco rozprodá a koupí se něco nového. Zatím před sebou máme rok 2030, kdy víme, že církev musí být samostatná. Máme rozmyšleno, že bychom na konci tohoto roku chtěli mít nejméně 550 bytů. To už by bylo množství, které by vytvořilo důležitý pilíř vedle lesního hospodaření. A podotýkám, že jde sice o nájemní bydlení, ale jsou s tím spojeny i podnikatelské aktivity. V přízemí každé jedné budovy jsou prostory určené pro pronájem firmám. Například v projektu Lihovar jsme v takovém místě založili novou školku, jmenuje se Komínek. Ale i další prostory pronajímáme na různé provozy, prodej potravin a podobně, i z toho také bude pramenit výnos.

Má církev schopnost takový byznys provozovat, máte na to experty?

Po době covidu je získání nájemců obtížnější, ale dnes už klíčové provozy obsazené máme. Od ledna bude většina provozů v těchto domech funkčních, a bude z toho nájem. A ještě k nájemnímu bydlení, to je konzervativní disciplína. Máme výnos v nájmech, ale zároveň roste hodnota samotných nemovitostí. Peníze, které do tohoto projektu vkládáme, jsou dobře a bezpečně zhodnocovány.

Jaké další bytové projekty byste chtěli koupit? Máte rozjednané nějaké další transakce?

Máme jeden vlastní projekt, tam čekáme na povolení už asi patnáct let. Je to v Praze na Habrovce, kousek od metra. Bude to několik bytových domů v zeleni.

Jak se působení cíkrve dotýká nefunkčnost stavebního zákona? Kolik přesně pozemků a polností církev má? A jak se svým majetkem má plány?

Nejenom o tom se dočtete v celém rozhovoru s generálním vikářem pražského arcibiskupství Janem Balíkem v novém magazínu Realitní Club. K dostání je u dobrých prodejců, ve formě předplatného na Send.cz či v digitální verzi přímo na stránkách Newstreamu.