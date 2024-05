Jiří Vančura: Ve financování developerských projektů budeme letos dál růst

Trinity Bank dosud napůjčovala na rozličné developerské projekty přes dvacet miliard korun a chce tento objem dál zvyšovat. „Dbáme na to, aby naše půjčky byly dobře splatitelné i v době krize,“ říká Jiří Vančura, v Trinity ředitel financování nemovitostí. Banka podle něj ani v době vysokých úrokových sazeb nijak neomezovala financování projektů, tak jak to dělaly některé jiné finanční domy.

Mohlo by se zdát, že se současným poklesem sazeb nastane boom výstavby a také jejího financování. V současnosti už ČNB stáhla základní úrokovou sazbu na 5,25 procenta ze sedmi procent z konce loňského roku. Je ovšem otázkou, jak se budou úrokové míry dál vyvíjet.

Obavy vyvolává především inflace, která se po poklesu ze začátku roku ke dvěma procentům v dubnu vyhoupla na 2,9 procenta. K překvapení mnoha analytiků. Další vývoj inflace proto budí obavy. Protože s případným, byť jen mírným růstem inflace je v ohrožení další snižování úrokových sazeb.

Hlavně žádnou paniku

Nervozitu na trhu se zástupci ČNB snaží zklidnit. Ředitel sekce měnové Petr Král například uvedl v rozhovoru v České televizi, že „není důvod propadat panice, že se inflace přesunula z přesné dvojky do horní hranice inflačního pásma. Pod třemi procenty se bude nacházet i ve zbytku letošního roku a příští rok by se měla opět postupně vrátit do těsné blízkosti dvouprocentního cíle ČNB.“

Dění kolem vývoje růstu cen, sazeb a všech vlivů, které ovlivňují cenu peněz, Jiří Vančura z Trinity bedlivě sleduje, protože na tom přímo závisí podmínky, za které na různé projekty banka poskytuje finance. „Pracujeme s variantami, scénáři, kam až sazby budou klesat, protože trh očekává něco, ale realita může být mírně či více odlišná, v závislosti na tom, jak se budou vyvíjet další faktory,“ říká Vančura. Podle něj může nastat situace, kdy třeba sazby v eurozóně nebo v Americe nebudou klesat tak rychle, jak trh očekává.

Tyto Vančurovy úvahy ostatně potvrzuje dění na trzích. Americký Fed nadále ponechává svou základní úrokovou sazbu na úrovni 5,5 procenta, když při svém posledním měnovém zasedání prohlásil, že inflace zůstává „zvýšená“. Což podle tamní prognózy znamená, že inflace by měla v USA do konce letošního roku zpomalit na 2,6 procenta.

Trinity Bank v posledních třech letech, kdy zejména v Česku „řádila“ inflační epizoda, stále rostla a financování developerských projektů nijak nebrzdila. „Máme dlouhodobý cíl růst zhruba o tři miliardy ročně na portfoliu, přičemž dnes máme portfolio jednadvacet miliard v nemovitostních úvěrech. Růst o tři miliardy ročně pro nás znamená dělat nějakých 8 nebo 9 miliard nového byznysu ročně. To je objem, na který každoročně cílíme,“ tvrdí Vančura.

V době vysoké inflace, kdy si lidé a firmy nebrali půjčky kvůli vysokým úrokům a realitní trh celkově zamrznul, rostla Trinity Bank na úkor konkurence, která financování výstavby víc omezovala. Nyní, v době poklesu sazeb, kdy poptávka po financování nových projektů opět začala růst, chce tato menší česká banka i tak dále růst. Už ovšem ve více konkurenčním prostředí. „Když jsme loni nebo předloni chtěli růst na klesajícím trhu, nyní chceme růst úplně stejně na rostoucím trhu. V absolutní částce. V relativní částce je to samozřejmě méně. Trh bude rostoucí, ale i konkurence bude větší. Podmínky se trošku změnily, ale za mě to nemá fatální dopad na byznys,“ říká Vančura.