Konsolidační balíček může už v příštím roce zlevnit byty až o čtvrt milionu

V případě, že by se příští rok snížila daň z bydlení, klesla by podle developerů cena nabízených bytů. Návrh na snížení daně ze současných 15 procent na 12 procent je součástí probíraného vládního konsolidačního balíčku, který pokud bude schválený, by měl začít platit od začátku roku 2024.

Snížená daň by se měla týkat bytů o méně než 120 metrech čtverečních, průměrně by pak podle developerů zlevnily přibližně o 250 tisíc korun. Někteří developeři začali se změnou ceníku již nyní, nižší daň by se ale do cen měla promítnout až po Novém roce.

„Ceny s 12procentním DPH, tedy s tříprocentní úsporou, účtujeme všem kupujícím už od začátku září, kdy jsme změnili všechny naše ceníky. To u průměrně velkého pražského bytu o velikosti 70 metrů čtverečních ušetří kupujícím na dani kolem čtvrt milionu korun. Smlouvu na nový byt je možné uzavřít už nyní, ale platba ceny proběhne v dohodnutých splátkách až po 1. lednu, od kdy má už platit nový zákon,“ uvedl předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský.

Obdobným způsobem bude postupovat také Finep nebo Penta Real Estate. Podle vedoucího prodejů Penty Real Estate Jana Kalaše se snížení daně automaticky promítne do finální ceny. „Neplánujeme ale zlevňování bytů. Stavíme většinu bytů ve vysokém standardu, na výjimečných lokalitách. V tomto prémiovém segmentu je stále dostatek zájemců o koupi, kteří akceptují nabízené ceny,“ dodal Kalaš.

Cenu nových bytů v návaznosti na změnu daně hodlají snižovat švédská Skanska Residential nebo finský developer YIT Stavo. Se změnou ceníku počítají poté, co zákon bude přijat. Snížení ceny by podle developerů také mohlo vést k dalšímu oživení trhu s nemovitostmi. „Věříme, že tento krok pomůže k oživení trhu s novými nemovitostmi, výrazněji se na něm podepíše ale až citelnější snížení úrokových sazeb hypoték,“ řekla ředitelka marketingu a komunikace ve Skanska Residential Markéta Vildomcová.

Vládní konsolidační balíček ve Sněmovně prošel druhým čtením a je tak před závěrečným schvalováním. V balíčku by vláda chtěla sloučit desetiprocentní a 15procentní daně do jedné o hodnotě 12 procent. Snížení sazeb o tři procenta se kromě zdravotních prostředků a potravin dotkne také právě bydlení. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedl, že snížení DPH bude znamenat, že lidem zůstane navíc 6,3 miliardy korun. Návrh ale zároveň počítá také se zvýšením daně z nemovitostí, a to o 1,8násobek. Vládě má balíček umožnit v příštím roce snížit schodek rozpočtu o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.

Podle studie poradenské společnosti Mazars jsou nyní snížené sazby DPH v Česku vyšší než v okolních zemích. Polsko uplatňuje snížené sazby osm a pět procent, Slovensko deset a pět procent, Rakousko 13 a deset procent. Německo využívá jednu sníženou sazbu DPH ve výši sedm procent. V Maďarsku jsou snížené sazby 18 a pět procent.