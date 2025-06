Zámek Veleslavín stále zůstává v majetku státu, nepodařilo se ho prodat ani se slevou

Pražský zámek Veleslavín se nepodařilo prodat ani na šestý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 299 milionů korun se stejně jako při předchozích pokusech nikdo nepřihlásil. Majetkový úřad vyhlásí nové výběrové řízení na prodej nemovitosti.

Majetkový úřad v minulosti navrhoval zařadit zámek Veleslavín do výměny nemovitostí mezi Prahou a státem, ze které ale nakonec sešlo. Žádost Prahy o bezplatný převod majetkový úřad odmítl. Do následných aukcí se nikdo nepřihlásil, přestože se vyvolávací cena postupně snížila z původních 580 milionů korun. Úřad po prvním kole aukce nabídl nemovitost hlavnímu městu a městské části Praha 6 za vyvolávací cenu. Magistrát i městská část nabídku odmítly, cenu považovaly za příliš vysokou, adekvátní by podle nich byla zhruba třetinová.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Po komunistickém převratu byl areál znárodněn. Po revoluci měly objekt v nájmu různé instituce. Nyní spadá pod ÚZSVM, který areál získal od ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2015. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. Nyní má nemovitost ve výpůjčce Praha 6, loni část areálu zpřístupnila veřejnosti.

Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které ÚZSVM v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Kromě zámku Veleslavín se opakovaně nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín nebo pražský Palác Broadway. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze. V současnosti nabízí majetkový úřad k prodeji osm desítek staveb.

