Byty investorům rozprodávají online po cihlách. Ostřílení hráči cílí na drobné podílníky

Na trh přichází nový projekt Kousek bytu. Cílí na ty, kteří chtějí vydělávat na nemovitosti, i když na její nákup sami nemají. Za projektem stojí ostřílení byznysmeni Vladimír Zuzák, bývalý manažer developera Finep a současný spolumajitel realitní kanceláře Maxima Reality, a Jiří Paták, zakladatel srovnávače hypoték a dalších finančních produktů Chytrý Honza.

První „kousek bytu” si lze pořídit v Kladně. Novinka má umožnit nákup investiční nemovitosti podstatně širší skupině zákazníků, než bývá u developerských projektů běžné. Budou si totiž moci koupit nejen celý byt, ale i jen jeho malou část a podílet se na zisku z jeho pronájmu. Investice bude začínat na 20 tisících korun a i bude ji možné případně rozložit do deseti splátek.

Autoři projektu Vladimír Zuzák z developerské skupiny Maverick a Jiří Paták ze start upu One Bond slibují výnosy ze zhodnocení nemovitosti i z pronájmu. Všechny investice mají probíhat online přes webovou aplikaci. Investorům slibují vyhlídku na čistý výnos z nemovitosti 4,5 až 7 procent ročně, který se bude odvíjet od typu bytu. Nákup bude podle Patáka možné financovat i úvěrem ze stavebního spoření.

Vlastníkem je družstvo

Investoři v katastru nemovitostí své jméno u investičních bytů ale neuvidí, protože se bude jednat o investici do družstevního podílu. Reálným vlastníkem bude tedy družstvo složené z drobných i větších investorů. To může být výhodné pro ty, kdo nechtějí být jako vlastníci dohledatelní v katastru, třeba proto, že chtějí skrýt před partnerem majetek.

Podíl na zisku z pronájmu může do budoucna komplikovat život těm, kteří využívají režim paušální daně. Složitější může být také rychlé získání peněz z investice zpět. Autoři novinky ale slibují, že i následný odprodej podílu či celých bytových jednotek bude podobně jednoduchý jako koupě. Rozhodující podle nich bude, jak rychle bude potřebovat investor prodat a podle toho se bude odvíjet cena i celkové zhodnocení. Investice by podle Zuzáka měla být pro investory chráněna podobně jako každá jiná investice do družstevního podílu.

Kde? Volba padla na centrum Kladna

Novostavby mají do dvou a půl roku vyrůst v centru Kladna pod názvem Bacherovy viladomy. Projekt zahrnuje celkem 200 bytů v různých dispozicích.

„Každý klient obdrží kompletní servis, což znamená, že se o nemovitost nemusí starat. Očekávané zhodnocení investice se pohybuje mezi 7 až 11 procent ročně bez ohledu na to, zda je byt obsazený nebo zda nájemník platí včas,“ tvrdí Zuzák.

