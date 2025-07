Miliardový byznys s byty. Heimstaden loni vydělal 4,5 miliardy

Společnost Heimstaden Czech, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, zvýšila v loňském roce tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 578,4 milionu na 5,44 miliardy korun. Náklady na poskytované služby a provoz nemovitostí jí vzrostly o 206,9 milionu na 2,26 miliardy korun. Čisté tržby z pronájmu společnosti stouply o 373,6 milionu na 3,22 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Zpráva uvádí, že čistý zisk z investic do nemovitostí společnosti z předloňských 3,56 miliardy meziročně klesl na 3,36 miliardy korun. Firma vytvořila čistý zisk 4,49 miliardy korun, předloni to bylo 3,43 miliardy korun.

Heimstaden Czech vlastní téměř 42 tisíc bytů převážně v Moravskoslezském kraji, kde jde hlavně o bývalé hornické byty po OKD. Od roku 2020 je součástí skandinávské nadnárodní skupiny, která patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě.

Vedení společnosti uvedlo, že rok 2024 byl po dvou předchozích letech konečně rokem bez vysoké inflace a rovněž se umírnil růst cen tepla a teplé vody. „Přesto jsme pokračovali v masivních investicích do zateplení našich domů a souvisejících investic. Je to stále jeden z nejefektivnějších způsobů, jak výše plateb našich nájemníků za teplo a teplou vodu účtované jejich dodavateli držet na co nejnižší úrovni,“ uvedlo vedení Heimstadenu.

Navzdory přetrvávajícímu nedostatku potřebné pracovní síly se podle něj společnosti daří nadále růst a investovat do rozsáhlého množství vlastněných nemovitostí. „Oproti roku 2023 se tržby z pronájmu zvýšily o více než 300 milionů korun, díky čemuž byla ve vysokých finančních částkách realizována údržba a správa bytového portfolia i již zmíněné investiční projekty. Do revitalizací a oprav bytového fondu byla v roce 2024 investována významná částka dosahující přibližně 2,1 miliardy korun,“ uvedlo vedení firmy.

Investice do oprav a revitalizací bytů byly zhruba o půl miliardy korun vyšší než v roce 2023. Společnost například téměř za 700 milionů korun zateplila 1776 bytů.

„Společnost Heimstaden Czech pokračovala ve své intenzivní pomoci ukrajinským rodinám, které uprchly před válkou. Celkem už jim nabídla více než 2500 bytů a stále individuálně pomáhá s přechodem do přímých nájemních vztahů po změně dávkového systému v České republice,“ uvedla firma.

V bytech společnosti Heimstaden Czech žije téměř 80 tisíc lidí. Bývalá společnost RPG Byty získala někdejší hornické byty od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, která je koupila v roce 2004 spolu s OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že při prodeji bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Vlastníky se staly investiční fondy, od nichž po pěti letech firmu koupil Heimstaden.