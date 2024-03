Z Century 21 uděláme českou jedničku, říká Tomáš Martinovský

Tomáš Martinovský se primárně ve své kariéře věnoval finančnímu poradenství. Nicméně usoudil, že nemovitosti jsou součástí investování, a koupil proto s poradenskou firmou 4fin Holding českou master franšízu Century 21 na dalších pětadvacet let. Spojil tak obor finančních služeb a nemovitostní trh, na kterém chce se svou značkou hrát dominantní úlohu.

„4fin Holding má jako stěžejní činnost finanční poradenství. Máme aktivních zhruba tisíc finančních konzultantů. A dlouhodobě vnímáme obrovskou příležitost v synergii mezi realitním makléřem a finančním konzultantem,“ vysvětluje motivaci pro vstup do byznysu s realitami Martinovský.

Než 4fin vstoupil do renomované značky obchodníka s nemovitostmi, provozoval od roku 2019 svou vlastní realitní kancelář 4fin Reality. Začínala na zelené louce, měla asi šedesát realitních makléřů s obratem zhruba padesát milionů korun. „Žádný byznys se nyní nedá dělat, když jste malí,“ glosuje své realitní začátky. Už jenom proto, že při nárocích na právní podporu nebo IT systémy potřebujete určitou velikost, aby se firma mohla rozvíjet. „Přemýšleli jsme, co s tím. A jednou z variant bylo koupit někoho, kdo velikost má, a má k tomu zkušený manažerský tým.“

Na značku Century 21 došlo tak, že Martinovského holding dlouho spolupracoval s investiční společností RSBC, která ji vlastnila. „Samotný transfer trval výrazně déle, než jsme si to malovali. Protože pořídit si master franšízu je velmi složité z hlediska povolování na straně USA.“ Proces se nakonec protáhl na skoro dva roky.

Dnes má jeho firma zhruba čtyři sta registrovaných makléřů a chce se stát jedničkou místního trhu. „Jsem přesvědčen, že není náhoda, že tato značka je světovou jedničkou. Má po světě desítky tisíc kanceláří, které zasmluvňují makléře.“ V Česku pozice značky podle Martinovského dlouhodobě neodpovídala její světové pozici. I to byl podle něj důvod, proč ji mohl získat.

„Naše poslání je udělat z ní českou jedničku.“ Jak toho chce dosáhnout? Podle Martinovského to není malý cíl, ale myslí si, že do pěti let by se to mohlo povést. Důležitých je podle něj více aspektů. Mimo jiné je to značka, které je v realitní branži velmi důležitá. Může v klientech vyvolávat pocit důvěry. Century 21 patří do první čtyřky českých obchodníků s nemovitostmi. A proč se to podle něj povede? „Za prvé, nekupovali jsme Century 21, abychom z ní dostali nějakou dividendu, protože jsme z ní živi.“ 4fin Holding je prý vesměs živý ze své druhé nohy, z finančních služeb. Což znamená, že peníze vygenerované z obchodu z realit se mohou do tohoto segmentu vracet a rozvíjet ho. To podle Martinovského může přitáhnout další obchodníky.

Druhým důvodem růstu firmy má být spolupráce s novou softwarovou platformou Igluu, kterou na český trh přináší ze Spojených států tým kolem Martina Muchy ve spolupráci s ČSOB. Jde o systém, který spojuje veškerá data o nemovitostech na jednom místě, zároveň propojuje realitní branži s bankami nebo zajišťuje správu nemovitostí. Dosud je český trh informací o nemovitostech roztříštěný, toto má být největší a první platforma, které je sjednotí.

Co je ovšem klíčové pro růst je právě propojení finančního a nemovitostního segmentu. 4fin Holding má nyní ve správě asi 25 miliard klientských peněz. „Věříme, že do pěti let by to mohlo být sto miliard. Chtěli bychom být největším nezávislým správcem na trhu.“ Nemovitosti do portfolia podle Martinovského logicky patří. „Takže musím mít v portfoliu velkou značku, která se o tyto nemovitosti stará.“

Tomáš Martinovský byl hostem Newstream podcastu Realitní Club, který moderuje Dalibor Martínek a Petra Jansová. Spustit si jej můžete v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

