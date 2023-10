Hypotéky dál nepatrně zlevňují, ale mladí si za delší fixaci připlatí

Průměrná sazba hypoték na počátku října klesla na 6,05 procenta ze zářijových 6,1 procenta, snížila se tak pátý měsíc v řadě. Úrokové sazby se dostaly na úroveň loňského června. Metodika Swiss Life Hypoindexu odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů nadále velmi pozvolna klesají. Toto chování mají na svědomí trvající akční slevy jednotlivých bank a také nabídky nižších sazeb pro takzvané zelené hypotéky, kdy financovaná nemovitost musí splňovat energetickou náročnost A nebo B,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zlevnily v průměru o 0,14 procentního bodu na 6,43 procenta a hypotéky pro mladé do 36 let (LTV nad 80 procent) o 0,08 procentního bodu na 6,01 procenta.

Úrokové sazby hypoték s LTV do 80 procent a fixací na deset let klesly o sedm bazických bodů na 5,88 procenta a s LTV nad 80 procent o jeden bazický bod na 6,22 procenta.

Další zasedání ČNB 2. listopadu

Růst úrokových sazeb hypoték s LTV do 80 procent a fixací na tři a pět let se zastavil a sazby stagnují na 6,04 procenta, respektive 5,84 procenta. Hypotéky fixované na tři roky přitom v posledních měsících rostly nejvýrazněji. Mladí si naopak za hypotéky na tři a pět let připlatí. U fixací na tři roky vzrostla úroková sazba v průměru o pět bazických bodů na 6,38 procenta a u fixací na pět let o šest bodů na 6,18 procenta.

Bankovní rada ČNB podle očekávání na posledním zasedání 27. září základní sazby nezměnila a je dost možné, že sazby zůstanou beze změny i na příštím zasedání bankovní rady, které je naplánované na 2. listopadu.

Tanečky kolem setin procenta

„Pro další vývoj hypotečního trhu by mohlo být impulsem snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB. Avšak stále je ve hře možnost, že ČNB udrží úrokovou sazbu na současné hodnotě až do konce letošního roku. Nicméně tyto tanečky kolem základní sazby nejspíš nezabrání tomu, aby úrokové sazby hypoték i nadále velmi pozvolna klesaly. Nicméně na nějaké skokové snížení musíme v dohledné době nejspíše zapomenout,“ míní Sýkora.

„Klesající úrokové sazby hypotečních úvěrů a fakt, že si zájemci o nové bydlení začali pomalu zvykat na úrokové sazby přes pět procent, zapříčinily zvýšený zájem o úvěry na bydlení i v období prázdnin, které jindy bývá spíše útlumové,“ vysvětluje Jiří Sýkora.

Oživení hypotečního trhu versus ceny

V srpnu byly podle posledních údajů ČNB poskytnuty nové hypotéky za 10,34 miliardy korun a refinancování dosáhlo 1,96 miliardy korun. Pro srovnání, o rok dříve dosáhl objem nově poskytnutých hypoték 7,41 miliardy korun a refinancování 1,21 miliardy korun. Oživení hypotečního trhu se ale může negativně podepsat na cenách nemovitostí.

„Snížení sazeb a rozproudění hypotečního trhu může s sebou přinést jeden negativní dopad. A tím je zastavení poklesu cen nemovitostí nebo dokonce jejich opětovný růst. Je tak možné, že dosavadní snížení cen, které se pohybovalo nejčastěji mezi 10 a 15 procenty, se opět začne vracet na původní hodnoty. Nicméně ať už ceny budou klesat či nikoli, zůstane investice do vlastního bydlení nebo nemovitostí obecně jedním z nejlepších způsobů uložení peněz,“ dodává Sýkora.

