Bez překvapení. ČNB ponechala úrokové sazby na sedmi procentech

Bankovní rada České národní banky podle očekávání opět ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, mluvčí ČNB Petra Krmelová. Je to desáté takové rozhodnutí v řadě, úroveň sazby se nezměnila od loňského června.

Kromě základní úrokové sazby ponechala bankovní rada beze změny i lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na osmi procentech. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, je nadále šest procent.

Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45 za účasti guvernéra ČNB Aleše Michla. Na ní představí důvody dnešního rozhodnutí.

Aktuální období beze změn úrokových sazeb je nejdelší od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.

Rozhodnutí centrální banky odpovídá očekáváním analytiků. Podle nich sice meziroční inflace klesla v srpnu na 8,5 procenta a inflační tlaky se vyvíjejí příznivě, ČNB si ale chce být jista, že neuvolní měnovou politiku příliš brzy.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.