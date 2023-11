Hypotéky nepatrně zlevnily. Průměrná sazba klesla na 6,01 procenta

Hypoteční trh se nehýbe. Za kosmetický pokles průměrné výše úroků u hypotéky může akční sleva jedné z bank.

Reklama

Průměrná sazba hypoték na počátku listopadu klesla na 6,01 procenta z říjnových 6,05 procenta, snížila se tak šestý měsíc za sebou. Za posledního půl roku klesly sazby o 31 bodů. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Hypoteční sazby i nadále víceméně stagnují. Za kosmetickou změnou stojí mimo jiné velmi krátkodobá nabídková akce jedné z bank, které Hypoindex tvoří. Obecně však banky i nadále kopírují chování České národní banky, která na svém listopadovém zasedání opět ponechala sazby na sedmi procentech,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Dalibor Martínek: Bohatí bohatnou, chudí chudnou, říkají data. Takhle Fiala volby nevyhraje Názory Když se bavíte s developery, často vám potvrzují, co už tušíte. Drahé bydlení se v luxusních projektech, kde je byt spíš luxusní haciendou na skvělém místě v Praze, klidně a celkem rychle prodá za čtyřicet milionů korun. V hotovosti. I teď, v době realitní krize. Prodej bytových projektů nebo domů v cenách kolem deseti milionů, což je segment, který míří na lidi, kteří potřebují ke spolufinancování hypotéku, naopak vázne. Lidé, kteří potřebují bankovní financování, váhají. Úroky a tím i splátky jsou vysoké. V tomto segmentu lze trh nadále vystihnout slovem „vyčkávání“. Dalibor Martínek Přečíst článek

Spící trh hypoték

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,01 procenta klesla o 68 korun na 22 582 korun. „Hypoteční splátka se letos snížila o téměř 700 korun. Nejvýraznější pokles zaznamenala v březnu, kdy klesla průměrná nabídková sazba hypoték o desetinu, a splátka tak zlevnila na 23 131 korun. Pod hranici 23 tisíc korun se dostala až v srpnu,“ dodal Sýkora.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na tři roky, a to v průměru o 0,13 procentního bodu. Úrokové sazby hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) klesly na 5,91 procenta a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 procent) na 6,26 procenta. Tříleté fixace hypoték do 80 procent LTV se tak přidaly k pěti a desetiletým fixacím, které banky nabízejí pod šestiprocentní hranicí již od července, respektive září.

Zateplení domu či instalace fotovoltaiky. Víme, jak získat nejvíce peněz na zelenou energii Money Nadcházející zimní měsíce mohou nemilosrdně poukázat na nedostatečné zateplení domu a odhalit i další problémy, spojené i s možnými vyššími účty za energie. Co s tím? Jedním z řešení může být možnost využití státního programu Nová zelená úsporám. Ten pomůže s výměnou starých kotlů, instalací fotovoltaiky nebo úsporného systému na ohřev vody ale třeba i s výstavbou pasivního domu nebo vybudováním zelené střechy. nst Přečíst článek

Nepatrně zlevnily i hypotéky fixované na pět a deset let. Sazby pětiletých fixací klesly o tři body na 5,81 procenta u hypoték do 80 procent LTV a na 6,15 procenta u hypotéky pro mladé. Sazby desetiletých fixací odepsaly jeden bod a banky tyto hypotéky v průměru nabízejí s LTV do 80 procent za 5,87 procent. a s LTV nad 80 procent za 6,22 procenta.

Proti proudu se vydaly hypotéky fixované na jeden rok. V průměru zdražily o tři body a banky je mladým nabízejí za 6,04 procenta a ostatním za 6,46 procenta. Jednoleté fixace hypoték do 80 procent LTV zůstávají i nadále nejdražší na trhu, nejlevnější jsou naopak pětileté fixace.

Pokud ČNB podle Sýkory v prosinci přistoupí ke snížení základní sazby, půjde zřejmě pouze o pokles o čtvrt procentního bodu. Základní sazba by tak mohla klesnout na 6,75 procenta. Takové snížení základní sazby by se v hypotečních sazbách nemuselo bezprostředně příliš projevit, ať už to bude před či po Vánocích. Většina bank má totiž určitý očekávaný pokles sazeb v hypotékách již započítaný. Na druhou stranu i sebemenší impulz od ČNB je pro hypoteční trh dobrou zprávou, že období vysokých sazeb končí, dodal Sýkora.

Zkrátíme čekání žadatelů o hypotéku na polovinu, slibují sdružení poradci Money Už jedno sezení s poradcem odhalí, zda má žadatel o hypotéku šanci úvěr získat. Nové sdružení Hyponation, ve kterém se dala dohromady šestice finančně poradenských společností, slibuje zlepšení servisu kolem hypoték. Zrychlení i zjednodušení celého procesu získávání hypotečního úvěru by měli pocítit prý všichni, kdo si přes některou z těchto šesti společností požádají o úvěr na bydlení. Výhody i nevýhody nové platformy jsme probrali s Janem Brejlem, obchodním ředitelem poradenské společnosti Partners a s Janem Lenerem, ředitelem odboru marketingu a komunikace z Broker Consulting. Věra Tůmová Přečíst článek