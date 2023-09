Hypotéka je pro čtvrtinu mladých nedostupná. Kdo ji má, musí výrazně šetřit

Pro třiadvacet procen lidí ve věku 25 až 34 let jsou úvěry na vlastní bydlení nedostupné. Mohou za to vysoké úrokové sazby. Lidé, kteří už hypotéku mají, tak často musejí kvůli zvýšeným úrokům výrazně šetřit. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK. Ten se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Největší problém s dostupností hypoték mají právě lidé ve věku 25 až 34 let, nejčastěji se ale kvůli zvýšení úrokové sazby po skončení fixace musejí uskromnit 11 procent lidí ve věku 35 až 44 let 11 procent. Více než pětina respondentů ve věku 25 až 34 let nicméně uvádí, že bez velkých obtíží zvládá splácet svůj úvěr na bydlení i po zvýšení úrokové sazby. Stejně je na tom i 21 procent respondentů ve věku 35 až 44 let.

Nedostupnost hypoték trápí více ženy než muže, kteří také častěji bez problému zvládají i vyšší splátky po skončení fixace úrokové sazby. Nejčastěji se kvůli vyšším splátkám musejí uskromnit domácnosti se dvěma dětmi.

Zatím se splácí

„Jen naprosté minimum respondentů průzkumu uvádí, že jsou nové splátky jejich hypotéky tak vysoké, že musejí svoji nemovitost prodat, pouhé jedno procento, nebo si na splátky půjčit v rámci rodiny nebo u jiné instituce, což vnímáme jako pozitivní zjištění. Zadlužovaní kvůli splácení jiných půjček je vysoce rizikové a může vést k dluhové pasti,“ uvedla generální ředitelka KRUK Jaroslava Palendalová.

Vysoké splátky trápí především podnikatele a živnostníky a obyvatele z Vysočiny nebo z Královéhradeckého kraje. „Největší problém s dostupností hypoték uvádějí paradoxně zaměstnanci v oboru finančních a pojišťovacích služeb, následovaní lidmi z oboru zemědělství a lesnictví. Nejmenší potíže se splácením mají lidé pracující v oboru informačních technologií a telekomunikací,“ dodala Palendalová.

Průzkum podle ní neodhalil zásadní souvislost mezi dostupností hypoték a úrovní do saženého vzdělání. Nicméně problémy se splácením úvěrů na bydlení mají především lidé s nižším vzděláním a výrazně méně vysokoškoláci.

