Nestaví se. Pronájmy kanceláří do budoucna zdraží, ukazuje analýza

Zpomalení výstavby kanceláří v Praze může do budoucna zvednout cenu jejich pronájmu. Vyplývá to z analýzy společnosti Colliers, zajišťující poradenství v oblasti realit. Analytik společnosti Josef Stanko uvedl, že v posledních třech čtvrtletích nezačala v metropoli jediná stavba kancelářských prostor.

Reklama

„V současné době je ve výstavbě 15 projektů, ale na rok 2024 je jich naplánováno pouze pět. To se přibližně za 15 až 24 měsíců promítne do výrazného výpadku nabídky,” řekl Stanko. Předpokládá, že v budoucnu se proto cena nájemného kanceláří v širším centru může zvednout až na 20 eur (475 korun) za metr čtvereční.

Prodal Ferrari, aby postavil podzemní wellness. Podnikatel Volařík si na jihu Moravy plní developerské sny Reality Moravský developer láká do Mikulova na genius loci, design, udržitelnost i vybranou gastronomii. Jeho investiční společnost Volarik Capital se na jihu Moravy chystá stavět o sto šest. A nebude to jen o rozšíření stávajícího hotelu v Mikulově. „V plánu je ekologicky zaměřená výstavba, která zahrnuje butikový hotel, apartmány i čtyřmiliardové lázně. A to prý není zdaleka vše, prozradil Newstreamu Mike Volařík. Časem prý bude stavět i u moře. Věra Tůmová Přečíst článek

V prvním čtvrtletí letošního roku se podle analýzy Colliers cena nájmu prvotřídních budov zvedla o šest korun na 18,35 eur (430 korun) za metr čtvereční. Ve vnějších částech města byla cena maximálně 16 eur (380 korun) za metr čtvereční, uvedla.

V posledním čtvrtletí byly v Praze dokončeny dva projekty kancelářských prostor. První z nich PORT7 společnosti Skanska v Praze 7 o 30 900 metrech čtverečních. Druhý byl Red Court od J&T Real Estate, která má 7100 metrů čtverečních.

Šéf Sekyra Group: Kanceláře zdraží. Cenově se dostanou na úroveň Berlína Reality Kanceláře v Berlíně jsou mnohem dražší, v Praze se nájem vyšplhá nad 20 eur za metr čtvereční, říká šéf developerské skupiny Sekyra Group Leoš Anderle. Petra Jansová Přečíst článek

V aktivní výstavbě bylo podle Colliers na konci čtvrtletí 145 000 metrů čtverečních. Letos se ale očekává dostavba pouze 90 000 metrů čtverečních kancelářské plochy, upozornila. Téměř polovina z očekávané dostavby má již zajištěného nájemce, dodala firma.

Passerinvest vstupuje razantně na trh pražského coworkingu. Od května bude mít 10 procent trhu Zprávy z firem Stále výraznějším hráčem na poli pražského coworkingu se v poslední době stává i společnost Passerinvest Group. Prostory pro sdílené kanceláře buduje postupně, a to ve své domovské lokalitě na pražské Brumlovce. Koncem května by zde měla mít přes 10 tisíc metrů čtverečních sdílených kanceláří. Do dalších lokalit vyjma svých budov se prý ale zatím určitě nechystá. Už teď byly investice do nových Fleksi kanceláří podle majitele společnosti Radima Passera enormní. Věra Tůmová Přečíst článek

Trend potvrzuje také Eduard Forejt z investiční společnosti Passerinvest. „V Praze se výstavba kancelářské budovy nespustila deset měsíců. Momentálně rozestavěné projekty jsou ještě z dřívějška,” řekl Forejt ČTK.

Míra neobsazenosti kancelářských budov klesla podle Colliers v Praze v prvním čtvrtletí roku na 7,5 procenta, což v absolutních číslech představuje 289 100 metrů čtverečních volné kancelářské plochy. Podle firmy poptávka dále poroste. Nejvíce nově obsazených prostor se podle ní nachází v Praze 5, kde je obsazeno 24 000 metrů čtverečních a v Praze 8 s 13 200 metry čtverečními. Nejvíce znovu uzavřených smluv o podnájmu bylo v Praze 8 a v Praze 4.