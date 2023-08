Negrelliho viadukt je bariérou mezi Karlínem a historickým centrem Prahy. Má větší potenciál, říká radní Hlaváček

Už na podzim se Negrelliho viadukt otevře veřejnosti. Konkrétně jde o oblouk číslo 36, který bude dva roky fungovat ve zkušebním provozu jako pražské informační centrum.

První stavební úpravy mostního oblouku začaly. Po jeho zasklení bude prostor sloužit veřejnosti jako informační centrum. Otevřít se má letos na podzim, konkrétně v listopadu. Výjimečný prostor v technické památce bude ale zatím fungovat ve zkušebním provozu. Cílem je zjistit, zda a jak provoz ovlivňuje historickou stavbu.

„Správa železnic nebo třeba Národní památkový ústav budou testovat vliv provozu, tedy například vytápění objektu, na památkově chráněnou stavbu,“ přibližuje Petr Hlaváček, radní pro rozvoj Prahy.

Negrelliho viadukt je zatím nežádoucí bariérou

Negrelliho viadukt i přes svou architektonickou a historickou hodnotu je podle Petra Hlaváčka z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického centra Prahy. Takže další využití jeho potenciálu je víc než žádoucí.

Samotné konstrukce vestavby jsou navrženy jako zcela demontovatelné. Jako průchod a průjezd pod viaduktem slouží vedlejší portály, které překlenují Sokolovskou ulici. Plán vestaveb a urbanistické koncepce okolí viaduktu připravoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), o oblouky se bude starat městská společnost Trade centre Praha (TCP).

Pokud zkušební provoz dopadne dobře, tedy nepotvrdí se, že by negativně ovlivňoval technickou památku, budou posléze využívány všechny mostní oblouky. Pro komerční využití se počítá se 40 procenty z nich. Nájemci dostanou smlouvu na pět let s možností ji následně po dvou letech prodlužovat. Stejný počet prostor bude určen pro tzv. kreativní pronájem s tříletou nájemní smlouvou. Zbytek oblouků bude sloužit pro start-upy, které dostanou prostor do pronájmu na jeden rok.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim.

