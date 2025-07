Nastalo zlaté období pro developery. Je čas žraloků

Prodej bytů v Praze rychle roste. Za první čtvrtletí se prodalo 2550 jednotek, což je o šedesát procent víc než ve stejném období loňského roku. Jde o prodejně nejúspěšnější první čtvrtletí za dlouhou dobu. Vše nasvědčuje tomu, že letošní rok bude v prodeji bytů rekordní.

Developeři si pořád stěžují, že jim nejsou povolovány stavby. Mají pravdu, nejsou. Stavební úřady jsou v rozkladu. A stát s tím nic nedělá. Vláda je v této situaci jako nějaká slabá moucha přilepená na skle, která čeká, až ji někdo zaplácne.

Ale tato situace není pro developery vlastně tak špatná. Dokáží generovat neuvěřitelné zisky. Ceny nemovitostí rostou meziročně v Česku nyní asi o deset procent, praví analýza odborné společnosti Flat Zone korunního prince developera Trigemy Víta Sourala, která sbírá data z trhu.

Na celé situaci vydělává spousta firem. Například hypoteční trh poskytl v porovnání s minulým rokem asi o 80 procent více hypoték.

„Bytový trh v Praze zaznamenal prodejně nejúspěšnější začátek nového roku za posledních minimálně 15 let,“ prohlásil nedávno Dušan Kunovský, majitel Central Group, největšího stavitele bytů v Praze. Druhou fázi na bývalém nádraží Žižkov už má téměř dokončenou, staví rychle.

Na této vlně úspěchu realitního trhu, který je údajně v krizi, ale ve skutečnosti se mu skvěle daří, se vezou další. „Například u světel pracujeme s náladami. Jako příklad uvedu obývák. Přijdete do obýváku a rozsvítíte si. A když se chcete dívat na televizi, ztlumíte světlo. Většinou to děláte pořád stejně. My děláme to, že na zdi je tlačítko, které zmáčknete, a celá místnost se uvede do optimálního režimu,“ prozradil v podcastu Realitní Club Pavel Lískovec, ředitel českého zastoupení společnosti Loxone.

Ani Pavel Šatný, spolumajitel společnosti Doornite z Jihlavy, největšího výrobce dveří v Česku, si nestěžuje. „Jsme nejsilnější v Česku a na Slovensku, které pokládáme za náš domácí trh. V Česku jsme největším výrobcem dveří,“ říká Šatný. V Doornite vesele prodávají do ciziny. Naším exportním trhem firmy jsou země bývalé Jugoslávie, kde hodně silní zejména v Chorvatsku, Slovinsko nebo Srbsko a Bosna.

Doornite je dalším příkladem české firmy, který ukazuje, že přestože v Česku není dobrý progresivní růst, a je otázka, kdy nastane, tak jsou tu nové příležitosti. Je čas pro žraloky.