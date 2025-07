Fialova vláda výstavbu nezrychlila, ale investovala do infrastruktury

Současné vládě se v tomto volebním období podle odborníků nepodařilo zrychlit povolování staveb a snížit administrativní zátěž. Na vině byla také nepovedená digitalizace stavebního řízení, kterou měla vláda raději odložit, uvedli odborníci. Pozitivně hodnotí navýšení investic do dopravní a energetické infrastruktury za poslední čtyři roky. Zásadní podle nich bylo také nastartování výstavby cenově dostupného bydlení, ve kterém by podle odborníků měla pokračovat i nová vláda, která vzejde z letošních říjnových voleb.

„Nepodařilo se zlepšit podmínky ve stavebnictví a uvolnit byrokratickou zátěž, která je brzdou především pro oblast bytové výstavby. Velká očekávání ohledně digitalizace stavebního řízení se nenaplnila, a proto i výstavba zaostává za potřebami domácí poptávky. Za úspěch považuji investice do rozvoje dopravní infrastruktury. Navzdory rostoucím nákladům tato část stavebnictví zažívá boom, a pomalu tak přispívá i k odbourání deficitu, který tu z pohledu silniční a železniční sítě máme,“ řekl ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla vláda poté, co novelizovala nový stavební zákon a zrušila zřízení nejvyššího stavebního úřadu, přerušila některé kroky, které stát do té doby delší dobu plánoval. Obavy z nepřipravené změny systému se ale přesto nenaplnily.

Nové vládě by Kasl doporučil, aby znovu neměnila stavební zákon, ale pouze upravila to, co nyní nefunguje. „Byl bych opravdu rád, kdyby vláda pokračovala v rekodifikaci územního plánování, a to v duchu posledních jednání o změnách pojetí územních plánů. To je základ pro budoucí výstavbu a ministr Petr Kulhánek (za STAN) to velmi dobře pochopil. A zároveň doufám, že bude pokračovat podpora dřevostaveb, jak se o ni zasloužil ministr Lukáš Vlček (STAN),“ dodal předseda komory architektů.

OBRAZEM: V Praze vzniknou nové architektonické klenoty Reality V hlavním městě se líhne několik zajímavých bytových projektů. Zajímavých z hlediska architektury. Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v Praze, dlouhodobě spolupracuje se špičkovými architekty, jako jsou Jan Pleskot, Eva Jiřičná nebo Jakub Cigler. lib Přečíst článek

Nová vláda by podle výkonné ředitelky developera Central Group Michaely Váňové měla zvýšit veřejné investice do nové bytové výstavby. K tomu byl mohl pomoci vznik nového aparátu, který výstavbu umožní. „Vnímáme jako problematický nepoměr mezi masivními investicemi do dopravní infrastruktury a omezenou podporou dostupného bydlení. Nejen doprava je veřejným zájmem. Například dopravní stavby velmi těží ze specializovaného Dopravního a energetického stavebního úřadu. Podobný krok by velmi pomohl i bytové výstavbě,“ dodala Váňová.

Konkrétně dostupnost bydlení je jedním z hlavních témat, který například vedle obrany rezonuje ve volebních programech jednotlivých stran. Koalice SPOLU by chtěla pokračovat ve výstavbě dostupných nájemných bytů na základě spuštěného stejnojmenného programu. V desateru pro dostupné bydlení koalice Spolu před volbami 2021 například slíbila upravit podmínky pro výstavbu tak, aby ročně mohlo vyrůst 40 tisíc bytů.

Hnutí ANO, které by podle průzkumů momentálně volilo nejvíce lidí, zatím program nezveřejnilo. Místopředseda Karel Havlíček ale dlouhodobě mluví o změně stavebního zákona a o vytvoření ministerstva hospodářství, pod které by také částečně spadal agenda spojená s výstavbou.

Starostové, které momentálně v zastoupení ministrem Kulhánkem vedou ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), chtějí zlepšit dostupnost bydlení například pomocí výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou.

Dalibor Martínek: Politici nechápou, co znamená nedostupné bydlení Názory Je předvolební červen, takže se strany pokoušejí upoutat pozornost. Protože za dva týdny nastanou volebně plonkové prázdniny. Potom už bude jenom ostré předvolební září. Dalibor Martínek Přečíst článek

Piráti vedli MMR předtím, než vedoucího úřadu Ivana Bartoše odvolal premiér Petr Fiala (ODS) kvůli nepovedené digitalizaci, což nakonec vyústilo v odchod strany z vlády. Bartoš na MMR pracoval na reformě nazvané Bydlení pro život, jejíž součástí byl právě program o výstavbě cenově dostupného nájemného bydlení a také zákon o podpoře bydlení, na kterých vláda po odchodu Pirátů dál pracovala.

Program do podzimních voleb ještě nezveřejnilo také SPD. Dříve ale strana například uvedla, že ke zvýšení dostupnosti bydlen je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a vznik nájemního bydlení v obecních bytech.

Kromě stran, které se v roce 2021 dostaly do Sněmovny, se tématu zvýšení dostupnosti bydlení věnují také například Sociální demokraté (SOCDEM). Ti přišli s plánem nazvaným Bydlení je naše zbrojení, na jehož základě by měl stát získat do fondu 20 tisíc bytů ročně a investovat 80 miliard korun do bydlení každý rok. To je podle nich jedno procento HDP, tedy polovina toho, co nyní stát dává na obranu ČR.