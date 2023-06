Nájemní bydlení bude lepší a bude ho víc, říká spoluzakladatel Asociace nájemního bydlení

Nájemní bydlení je od doby, kdy před rokem zavedla Česká národní banka přísné regulace v poskytování hypoték, klíčové téma českého rezidenčního trhu. Jiným slovy, většina Čechů musela zapomenout na sen o vlastním bydlení a nájem se pro ně stal jedinou variantou. Do nájemního bydlení se proto pouští čím dál víc skupin či investorů. Například Česká spořitelna začala budovat své portfolio nájemních bytů. Taktéž pojišťovna Kooperativa, stejně jako spořitelna vlastněná rakouským kapitálem, začala nakupovat nájemní byty.

Do nájemního bydlení investují někteří čeští developeři, stejně jako fondy, domácí i zahraniční. A také někteří bohatí Češi. Třeba brněnský podnikatel David Rusňák, největší akcionář společnosti Czech Home Capital, která chce pořídit až dva tisíce nájemních bytů.

Za vlastníky bytů a správce nájmů vystupuje Asociace nájemního bydlení. Ta tvrdí, že chce zkvalitnit české prostředí nájemního bydlení. „Jsem ambasadorem nájemního bydlení a říkám, že nájemní bydlení bude lepší a bude ho víc. Bude dostupnější. Nájemní bydlení poroste,“ říká v aktuálním podcastu Realitního Clubu Tomáš Kašpar, spoluzakladatel a viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Bydlet v nájmu už není „divné“

Nájemní bydlení podle něj není jen dočasná vlnka ve vývoji realitního trhu. Předpokládá, že nájmy se stanou plnohodnotnou součástí českého trhu s bydlením. Což po dvacet let neplatilo, Češi chtěli byty a domy vlastnit a byli ochotni se kvůli tomu na dvacet let zadlužit. Teď je však situace jiná, na bydlení nemají.

„Před pár lety, když někdo řekl ve společnosti, že bydlí v nájmu, byl až divný. To se nyní mění,“ říká Kašpar. Kromě změny společenského sentimentu dochází i ke změně kvality nájemního bydlení. Podle Kašpara už to nejsou vybydlené byty se starým nábytkem po babičce. „Teď se to hodně změnilo díky několika projektům, které se v Praze postavily,“ říká Kašpar.

