Výhodnost nájmu oproti vlastnictví roste. Ukazují to čerstvá data

Výhodnost nájemního bydlení v porovnání s vlastnickým čistě ekonomicky posiluje. Vyplývá to ze srovnávací analýzy Asociace nájemního bydlení (ANB). A na změnu trendu to v letošním roce podle zástupců asociace nevypadá. I letos bude výhodnější zůstat v nájmu než řešit hypotéku.

Všeobecně se na začátku roku 2024 čekal spíše opačný trend. „Průměrná měsíční splátka hypotéky na průměrný byt je 1,5x vyšší než průměrný měsíční nájem na stejný byt. Úroky u hypoték klesají totiž mnohem pomaleji, než všichni předpovídali, a naopak ceny bytů rostou rychleji,“ vysvětluje prezident ANB Jakub Vysocký.

Největší rozdíl v cenách za nájemní a vlastnické bydlení byl v srpnu 2022. Tehdy byl rozdíl mezi splátkou hypotéky na průměrný byt o rozloze 52,6 metru čtverečních a průměrným nájmem u stejně velkého bytu přes deset tisíc korun. Ve 3. čtvrtletí 2024, pro které jsou data společnosti Deloitte k dispozici, je rozdíl podle metodiky ANB 8 237 korun.

„Pokud se podíváme na vývoj tohoto ukazatele meziročně a srovnáme 3. čtvrtletí 2023 a 2024 zjistíme, že výhodnost nájemního bydlení proti vlastnickému posílilo o 6 procent. Jinými slovy průměrná splátka hypotéky se proti nájmu ve stejném bytě zvedla o 6 procent,“ počítá Jakub Vysocký.

Žádná změna trendu

A výhled na rok 2025? Na změnu trendu to podle ANB nevypadá. Úroky u hypoték budou klesat i nadále, ale pomalu, ceny bytů naopak porostou rychle. „Na konci letošního roku očekáváme hypoteční úroky na hranici okolo čtyř procent. Co se týče cen bytů, tady čekáme tempo růstu okolo 10 procent, možná i víc,” shrnuje výhled pro rok 2025 prezident ANB a majitel společnosti SIAN Vysocký. Metodika Asociace nájemního bydlení pro srovnání nájemního a vlastnického bydlení vychází z Real indexu a Rent indexu společnosti Deloitte.

Samozřejmě, že výhodnost nebo nevýhodnost nájemního bydlení proti vlastnickému není možné posuzovat čistě matematicky. Každá z obou forem bydlení má své plusy a mínusy. „Nájemní bydlení nevytváří majetkovou hodnotu, jako je tomu u bydlení vlastnického. Naopak ve prospěch nájemního bydlení hovoří fakt, že lidé stále více přicházejí takzvaně na chuť flexibilitě a svobodě, kterou poskytuje,” vysvětluje Tomáš Kašpar z ANB.

