Kam míří miliardy českých investorů? Do luxusních realit

Investice do českých komerčních nemovitostí dosáhly v letošním prvním pololetí téměř 52 miliard korun (2,1 miliardy eur), což bylo meziročně o 187 procent více. Ve druhém čtvrtletí fondy a skupiny uzavřely smlouvy na nákup realit za přibližně 15,8 miliardy korun (600 milionů eur). Nejvíce investovaly do průmyslových nemovitostí a následně do kanceláří a hotelů. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Podle dat společnosti vkládají peníze do nemovitostí v ČR hlavně tuzemští investoři. Ze 43 transakcí Češi uzavřeli 39 z nich. Zahraniční investoři v Česku podle Cushman & Wakefield tolik neinvestují, protože v Evropě přetrvávají geopolitické nejistoty a nejistý ekonomický vývoj. Čeští investoři oproti lidem z ciziny dobře znají domácí trh a dokážou rychle reagovat i v době, kdy velké firmy a fondy spíše vyčkávají.

V prvním pololetí investoři uzavřeli 28 procent smluv ohledně nákupu průmyslových nemovitostí, nákupy kanceláří a hotelů činily shodně 23 procent. „Rostoucí schopnost českých fondů získávat kapitál, dobrá kondice nájemních trhů a strategické rozhodnutí mezinárodních investorů opustit zemi jsou tři klíčové faktory, které vedly k nárůstu aktivity ve druhé polovině roku 2024 a na začátku roku 2025. Očekáváme, že tyto faktory budou i nadále určovat vývoj trhu, přičemž pozornost se bude stále více soustředit na kancelářský sektor,“ řekl vedoucí investičního týmu Cushman & Wakefield Michal Soták.

Investorům podle analýzy připadají v poslední době stále zajímavější pražské hotely. Ze šesti uskutečněných hotelových obchodů v prvním pololetí tvořily dva největší přes 81 procent celkového objemu. Šlo o prodej pražských hotelů Four Seasons a Hilton. A za oběma nákupy stála česká skupina PPF. „Město těží z odolného turistického ruchu, silného ekonomického zázemí a rostoucího zájmu o diverzifikaci investic. Protože je na trhu jen omezené množství kvalitních nemovitostí, místní investoři neváhají využít příležitosti a zaměřují se na dlouhodobé investice v jednom z nejstabilnějších a nejatraktivnějších hotelových trhů v Evropě,“ uvedla vedoucí týmu oceňování a poradenství v oddělení hotelových nemovitostí a alternativního sektoru v Cushman & Wakefield Alina Cazachevici.

