GenZ maká naplno. V Praze je to nutnost, ukazuje průzkum

Jen osm procent mladých Čechů ve věku od 16 do 30 let si nevydělává. Téměř 28 procent jich pracuje, zatímco 58 procent si přivydělává formou brigád. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro on-line investiční platformu Portu, kterého se zúčastnilo 522 respondentů z ČR.

„Průzkum ukazuje, že brigády mladých nejsou zdaleka jen prázdninovou záležitostí. Celoročně si brigádou přivydělává 35 procent respondentů, během letních prázdnin tuto možnost využívá přes 23 procent. To platí i pro studenty. Z nich devět procent uvádí, že má klasické zaměstnání při studiu, celoroční brigádu 47 procent a letním přivýdělkem si finance zajišťuje 34,6 procenta. Bez jakéhokoliv vlastního příjmu je tak pouze pět procent českých studentů," uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

Celoroční brigády jsou nejčastější v Praze a na Vysočině. Důvodem oblíbenosti celoročních brigád v Praze je nejen široká nabídka pracovních příležitostí, ale také vyšší životní náklady, které motivují mladé k přivýdělku.

Hlavní motivací mladých lidí k hledání brigády nebo jiného výdělku je snaha získat vlastní peníze, které jim poskytují větší svobodu. Tuto možnost uvedlo 62 procent dotázaných. Na druhém místě je motivace odložit si peníze na budoucí potřebu, kterou zmínilo 56,5 procenta mladých. Přibližně třetina uvedla, že si vydělává na pokrytí běžných výdajů, jako jsou nájem, doprava nebo školné. Stejný podíl respondentů šetří na konkrétní věc či zážitek, případně proto, aby byli méně závislí na rodičích.

Osamostatnění od rodičů není v České republice snadné, zejména z pohledu získání vlastního bydlení. Rostoucí ceny nemovitostí činí bydlení pro mladou generaci bez finanční pomoci rodičů stále méně dostupným.

Podle nejnovějších údajů Eurostatu žije 39 procent Čechů ve věku 18 až 34 let u rodičů, což je mírně nad průměrem EU, kde to je 37 procent. Na Slovensku je situace ještě složitější, kvůli horší dostupnosti bydlení tam zůstává u rodičů přes 52 procent mladých. Vyšší podíl má už jen Chorvatsko s 57 procenty a Malta se 70 procenty. Naopak ve Švédsku žije v této věkové skupině s rodiči necelá pětina mladých.

Dalibor Martínek: Bohatí staří budou platit chudým starým. Německý nápad, který Češi prověří Názory Příslušníci starší generace, kterým je nyní šedesát až osmdesát let, by podle německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW), měli platit zvláštní solidární daň, aby pomohli stabilizovat důchodový systém. Má se to stát prý proto, aby tíhu demografických změn nemusela nést jen mladší generace. Dalibor Martínek Přečíst článek

Vysokoškolský diplom už nestačí. Umělá inteligence snižuje cenu znalostí Enjoy Jestliže bude umělá inteligence umět totéž, co vysokoškolsky vzdělaný člověk, proč by mu měli zaměstnavatelé za jeho práci nějak extra platit? Univerzity by tedy měly rychle vymyslet, co by měly své studenty učit. Josef Tuček Přečíst článek

Jako Čapí hnízdo? Musk tvrdil úřadům, že Neuralink je „malá a znevýhodněná“ firma Money Jako by se inspiroval expremiérem Babišem. Elon Musk tvrdil úřadům, že jeho Neuralink je malá firma, a ještě k tomu znevýhodněná. Dva měsíce předtím, než ji noví investoři ohodnotili na devět miliard dolarů. Tereza Zavadilová Přečíst článek