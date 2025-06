Nájmy dál zdražují. V nových nájemních projektech bydlí hlavně cizinci

Český trh nájemního bydlení prochází v posledních letech dynamickým vývojem. Rostou ceny nájmů, mění se struktura nájemníků i jejich požadavky, významně se zvyšuje poptávka po moderních nájemních projektech a přibývá developerů se zájmem o projekty typu build-to-rent. Vyplývá to ze závěrů diskuzního setkání pořádaného Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí.

Podle nejnovějších dat prezentovaných Vítem Souralem ze společnosti Flat Zone rostou ceny nájemních bytů meziročně v průměru o čtyři procenta. Praha představuje 42 procent celkové nabídky nájemních jednotek v Česku.

„Zajímavým trendem je, že přestože cena za metr čtvereční meziročně vzrostla o čtyři procenta, celková cena pronájmu se zvýšila jen o 2,7 procenta. To je způsobeno rostoucím podílem malometrážních bytů,“ upozornil Vít Soural a doplnil, že největší nabídka bytů k pronájmu je aktuálně v obvodech Praha 5, 2, 4 a 9.

Nabídková cena novostaveb určených k prodeji se za poslední rok zvýšila o deset procent. V segmentu starších bytů rostou prodejní ceny ještě výrazněji – meziročně o 13 procent. Zvyšující se ceny přitom doprovází značný pokles celkové nabídky bytů na sekundárním trhu.

Bytů vhodných k investici ubývá

„Na trhu ubývá bytů vhodných k investici. Investoři často jednají pod vlivem emocí, přeplácí se a neprovádí dostatečnou analýzu nemovitostí, které pořizují,“ uvedl David Bureš ze společnosti Bureš & partneři, která se specializuje na vyhledávání a správu investičních bytů.

Individuální investoři podle Bureše zpravidla vlastní nejčastěji do tří bytů, přičemž chyby často spočívají v nedostatečné kontrole parametrů pořizovaných nemovitostí a zanedbávání profesionální správy. „Efektivní správa nemovitostí je především o prevenci problémů – klíčové je důkladné prověření nájemníků i nemovitostí. Profesionálně spravované byty vykazují výrazně nižší míru problémů i lepší ekonomickou výkonnost,“ dodal Bureš.

Podle Jiřího Pácala, ředitele společnosti Central Europe Holding, jsou reálné uzavřené nájmy zhruba o třetinu nižší než ceny, které uvádějí veřejné nabídky. „Až 80 procent nájemních smluv se uzavírá mimo veřejně dostupné inzertní portály. Majitelé bytů preferují osobní doporučení, což vytváří určitý nesoulad mezi inzerovanými a skutečně uzavřenými cenami,“ vysvětlil Pácal.

Smlouvám chybí flexibilita

Ten také upozornil na historický vývoj trhu – od privatizace bytového fondu v devadesátých letech se výrazně zmenšila role měst v oblasti dostupného bydlení. „Současné problémy s dostupností bydlení jsou důsledkem dřívějších politických rozhodnutí. Stát dlouhodobě podporoval vlastnické bydlení, což vedlo k fragmentaci a nedostatečné kapacitě nájemního trhu,“ vysvětlil Pácal a zdůraznil potřebu větší flexibility nájemních smluv, například zavedením možnosti uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědí bez udání důvodu nebo z důvodů sjednaných, třeba i s delší výpovědní dobou než tři měsíce.

Nájemní bydlení se v Česku stává stále profesionálnějším segmentem, což na diskuzním setkání ARTN potvrdil Rudolf Kraina, ředitel společnosti Trigema Rental. Její nájemní projekty Fragment a Lihovar ukazují rostoucí podíl zahraničních nájemníků.

„V projektech, jako jsou Fragment nebo Lihovar, tvoří zahraniční klienti více než 60 procent obyvatel. Nájemníci mají stále vyšší nároky na vybavení a kvalitu služeb – požadují plně vybavené byty, kvalitní správu objektů, silnou wifi, a především flexibilitu při změně životních situací,“ řekl Kraina.

