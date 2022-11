Nabídkové ceny bytů v ČR klesly meziročně o pět procent, ukazuje průzkum

Nabídkové ceny bytů v Česku klesají, od začátku roku jsou nižší zhruba o pět procent. Vyplývá to z průzkumu internetového portálu Valuo.cz analyzující data z katastru nemovitostí a z veřejných nabídek i údajů realitní sítě Century 21. Byty se podle průzkumu v nabídce na realitních serverech hromadí a makléři se musejí více snažit, aby sehnali kupujícího. I tak se podle dat letos v Praze prodal byt za 85 miliónů korun.

Data z veřejných nabídek bytů na prodej podle Valuo.cz ukazují, že nabídkové ceny byly v 15 velkých městech v říjnu o 4,7 procenta nižší než ve druhém čtvrtletí roku. Century 21 na základě svých dat uvádí, že od začátku tohoto roku došlo ke snížení nabídkových cen zhruba o pět procent, ale dodává, že reálně ceny prodávaných nemovitostí klesly až o 30 procent.

Snížil se počet hypoték

„Je to celkem logicky očekávaný vývoj. Po zvýšení úrokových sazeb se snížil počet poskytnutých hypoték, tím pádem se snížila kupní síla. Prodávající, kteří na tuto situaci nereagují a ceny nesnížili, neprodají a jejich nemovitosti tak visí na realitních serverech dlouhé měsíce,“ řekl Radek Šitera, zakladatel webu Valuo.cz.

Makléř Century 21 Lukáš Peterek uvedl, že po krizi v roce 2008 trvalo osm let, než se ceny dostaly na původní úroveň a začaly opět růst. „Délku propadu cen predikovat nelze, ale můžeme si téměř s jistotou říct, že to nebude jen tak a rozhodně ne v příštím roce,“ řekl Peterek. Uvedl, že panelový byt 3+1 v Brně - Starém Lískovci určený ke kompletní rekonstrukci ještě koncem minulého roku stál kolem šesti milionů korun a nyní byl prodán za pět milionů, tedy o 16,7 procenta levněji.

Portál Valuo.cz v analýze uvedl, že 22 procent nabídek bytů inzerovaných v říjnu 2022 bylo zlevněno. O rok dříve to bylo 12 procent. Průměrné zlevnění je podle dat 269.269 korun.

Prodeje v ČR klesly o 26 procent

Meziročně podle Valuo.cz klesl počet prodejů v celé republice o 26 procent, v Liberci dokonce až o 64 procent. Tím, že klesá počet uskutečněných prodejů, tak se nabídky hromadí na realitních serverech. Od října 2021 počet nabízených bytů v Česku stoupl o 99 procent. V Jihlavě je meziroční rozdíl dokonce 243 procent, uvádí průzkum.

Prodávající tak musí přehodnotit strategii, aby našli vážného zájemce. Miroslav Střihavka z Century 21 uvedl, že chce-li dnes makléř prodat, musí předvídat vývoj cen a znát situaci. „Současnost prověřuje kvalitu makléřů. Zveřejnit inzerát nestačí. Makléř musí opracovat marketing a investovat do něj. Důležitá je prezentace, virtuální prohlídky, profesionální fotky a videa či práce se sociálními sítěmi. Takový marketing je dost nákladný a makléř by měl dobře zvažovat, co chce vůbec prodávat. Buď má šanci prodat nebo tzv. hodí peníze do kanálu,“ řekl Střihavka.

Podle průzkumu se letos nejdražší byt prodal v Praze na Josefově za 85 miliónů korun. V Karlových Varech u kolonády se cena bytu vyšplhala na 22,6 milionu korun a třetím je byt v Brně, kde se prodal za 18,2 milionu korun.

