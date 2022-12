Ceny starých bytů budou dále klesat. Až o deset procent

Poptávka po novém bydlení je. Vzhledem k razantnímu zdražení hypoték, které jsou třikrát dražší než loni, se ale zásadně zpomalil prodej bytů. V meziročním srovnání až o 60 procent, vyplývá z aktuální analýzy společnosti Central Group. Pád cen u nových bytů - na rozdíl od těch secondhandových - podle zástupců firmy očekávat nelze.

Už nyní se začínají rozevírat nůžky v cenách nových a starších bytů. Zatímco nové si cenu drží, ty starší začínají zlevňovat. Očekává se, že jejich cena poklesne až o 10 procent.

„Vyvážený a odůvodněný rozdíl v cenách srovnatelných nových a starších bytů ve stejné lokalitě je podle našich analýz v průměru 25 až 30 procent. To je stav, ke kterému by se ceny mohly dostat během příštích dvou let,“ dodává zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Ceny nových bytů si podle něj cenu podrží, i protože se zmenší nabídka. Developeři totiž raději výstavbu některý projektů odloží. Právě Central Group se kvůli zpomalení prodejů rozhodl dva ze svých projektů pozastavit. Konkrétně jde o projekty Prakové čtvrti na Praze 3 a Tesly Hloubětín. Celkem jde o 730 nových bytů.

„Trh nových bytů plošně zlevnit nemůže, pokud nezlevní energie, materiály a stavební práce,“ komentuje Kunovský.

Někteří z developerů už přistoupili k různým marketingovým akcím. Ať už jde o poukázky na zařízení bytu, parkovací stání zdarma či klimatizaci. Tyto nabídky již cenu bytu v podstatě snižují.

Oživení poptávky by mělo podle Kunovského nastat už na jaře příštího roku, výrazné oživení pak v roce 2024. Impulsem bude opětovné zlevnění hypoték.

