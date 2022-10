Prodeje bytů klesly, ceny nikoliv. Oživení se na trh s bydlením dostaví za dva roky

K očekávanému poklesu cen nových bytů dosud nedošlo a s největší pravděpodobností ani nedojde. Ceny nových bytů podle tržní analýzy společností Trigema, Skanska a Central Group ve třetím čtvrtletí nadále rostly. Metr čtvereční se prodával za 148 tisíc korun.

Reklama

Navzdory očekáváním ceny neklesly a nebude tomu tak ani v dalších obdobích. Způsobuje to růst nákladů, především energií a stavebních materiálů a také nedostatečný počet bytů v nabídce kvůli zdlouhavému povolovacímu procesu. Tento problém zřejmě prohloubí i možné odkládání projektů.

„Nevidíme však prostor pro pokles cen u nových bytů, a to zejména z důvodu bezprecedentního růstu cen u klíčových vstupů, jako jsou stavební materiály, ceny energií, pozemků, a také nedochází k zefektivnění zdlouhavých povolovacích procesů s cílem pravidelného doplňování nabídky novými projekty,“ konstatoval Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

Kunovský v podcastu Realitní Club: Investoři dnes už ani nechtějí byty pronajímat Reality Ceny nemovitostí, zastavené projekty, brutální odliv klientů, ale i neúměrně dlouhé stavební řízení. Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s největším tuzemským developerem, zakladatelem a vlastníkem společnosti Central Group Dušanem Kunovským. nst Přečíst článek

Současná nejistota, obavy z dalšího růstu nákladů a odkládání projektů se podle něj může ve spojení s pomalým povolováním staveb výrazně podepsat na nabídce, a ovlivnit prodejní ceny v budoucnu.

Poptávka je, ale odkladá se

V Praze se ve třetím čtvrtletí prodalo 550 nových bytů, tedy o 42,1 procenta méně oproti předchozímu čtvrtletí. Od začátku roku se prodalo zatím 2 550 bytů, což je výrazně méně než za stejnou dobu vloni. Loňský rok byl ale se 7 450 prodanými byty rekordní.

Reklama

Na poklesu prodeje se propsalo především výrazné zdražení hypoték. Poptávka po novém bydlení je nicméně stále vysoká, dochází ale k odkládání koupě na dobu, kdy klesnou úrokové sazby.

Soural v podcastu Realitní Club: Krize přijde v zimě, na jaře bude možná líp Reality Nastává na realitním trhu krize? Kdy se přežene? Jak se s ní popasují čeští developeři? Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s developerem, zakladatelem a majitelem společnosti Trigema Marcelem Souralem. nst Přečíst článek

„Pokles prodejů téměř zcela kopíruje křivku poklesu hypoték. Trh se skutečně zastavil, ale je to zastavení dočasné. Lidé, kteří mají hotovost, v tuto chvíli logicky vyčkávají, nicméně poté budou hledat bezpečnou investici, kam úspory uložit, aby nebyly znehodnoceny inflací,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Trh se probudí s poklesem hypotečních sazeb

Mírné oživení prodejů by mělo přijít na jaře příštího roku po překonání zimy. Výraznější oživení trhu ale přijde až s návratem úrokových sazeb ke třem procentům, k tomu by mohlo dojít v roce 2024. Do té doby bude trh stagnovat.

„Náklady na výstavbu dramaticky vzrostly. K tomu se přidává výrazně dražší financování, obecná nejistota na trhu a pokles prodejů. Řada investorů proto své projekty pozastaví či odloží a bude s jejich uvedením na trh čekat do doby, až se stabilizuje situace,“ uzavírá Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.

PODCAST Realitní Club: Nejvíc mi na pražském územním plánu vadí, že má na sobě čtverečkovanou síť, říká architekt Jan Kasl Reality Znáte ty čtverečkované sešity, říká v novém podcastu Realitní Club Jan Kasl, architekt a bývalý primátor Prahy. Nový územní plán, který se již deset let tvoří, podle něj přesně tak vypadá. „Čtvereček na územním plánu, to je sto krát sto metrů. V tom čtverečku je zanesená průměrná výška budov, které se tam mohou stavět,“ říká. Dalibor Martínek Přečíst článek