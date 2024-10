Dalibor Martínek: Developeři jsou zoufalí. Jak může vláda slíbit nový stavební zákon na dobu, kdy už nebude vládnout

Kdybychom řídili náš byznys podobně, jako vláda vytváří digitalizaci stavebního řízení, tak bychom už osmkrát zkrachovali, říká Marcel Soural, majitel developera Trigema, jednoho z největších developerů v Česku.

Největší developeři v zemi, Central Group, Skanska a Trigema, uspořádali své pravidelné čtvrtletní setkání s novináři. Hlavním poselstvím bylo, že se celý trh s bydlením po dvou letech vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb a nedostupného bydlení konečně zvednul. Za první tři letošní čtvrtletí se v Praze prodalo 5 350 nových bytů, což je meziroční nárůst o 98 procent. To by měla být pro developery dobrá zpráva.

Ale oni to tak nevnímají. „Nepište, že se v Praze letos prodá sedm, možná sedm a půl tisíce nových bytů,“ vyzývá Soural, jeden ze sta nejbohatších Čechů. Hlavním poselstvím besedy, kterou Soural spolupořádá, má ale být sdělení, že stavební řízení v Česku je nadále zoufale nefunkční, pomalé. A že stát s tím není schopen nic udělat. V tom má jistě pravdu.

„Nemohoucnost státu je absolutně nevídaná,“ říká Dušan Kunovský, majitel Central Group, jeden z nejbohatších Čechů. Doplňuje to tvrzením, které už říkal vícekrát, že z každého nového bytu dostává státní pokladna jeden a půl milionu korun na daních. Ale přesto stát neudělá nic pro to, aby se v Česku stavělo.

Dosluhující vláda pod vedením Petra Fialy nedávno oznámila, že nový stavební zákon připraví tak, aby začal fungovat od roku 2028. To je trochu posun. Nový zákon měl fungovat už v tomto roce. Jenže ministr Ivan Bartoš to celá zmatlal, správně neudělal výběrová řízení na digitální technologie. A vláda pod vedením ODS nakonec celou reformu stavebního řízení zařízla. Celkem správně.

Ale co je to platné developerům, a lidem, kteří chtějí bydlet. Firmám a úředníkům, kteří potřebují funkční systém povolování staveb, funkční procesy. Změny v politické garnituře sice mohou být jakýmsi příslibem lepších časů, ale podstatný je výsledek. A ten je, bohužel, žalostný.

Developeři se jenom diví. Raději to nechtějí moc komentovat. Doufají v budoucnost, vždy se nějak přizpůsobí. Faktem je, že si své zisky vždy zajistí. Když je převis poptávky, žijí vlastně v jakémsi přeregulovaném ráji. Je to prostě jenom byznys. Čekají, co tahle vláda, spíš ta příští pod vedením Andreje Babiše, vykutí. „Vláda nám ucpala možnost nabízet nové byty, tak nevím jaké ceny očekávat,“ predikuje neblahou budoucnost Soural.