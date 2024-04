Ceny nemovitostí v Česku se začínají stabilizovat. To si v Německu říci nemohou

Pokles kupních cen rezidenčních nemovitostí v Česku v posledním loňském čtvrtletí zpomalil, vyplývá ze zveřejněných dat Eurostatu. Meziročně totiž činil jen rovné jedno procento. To je slabší pokles cen, než jaký nastal loni ve druhém i třetím kvartále.

Reklama

Signalizuje, že se předchozí propad koncem loňska začal stabilizovat, zejména díky odeznívání mimořádně vysoké inflace a související vyhlídce snížení úrokových sazeb, včetně těch na hypotékách. V letošním roce lze očekávat mírný růst cen nemovitostí, v rozsahu nižších jednotek procent. Zejména díky stabilizaci inflace a dalšímu poklesu úrokových sazeb hypoték. Ty by letos v průměru mohly klesnout o zhruba jeden procentní bod, na 4,6 procenta. To však bude pro řadu domácností nadále prohibitivně vysoká cena hypotéky, pročež právě bude oživení nemovitostní trhu ještě jen mírné.

Stále výrazný propad vykazovaly loni v posledním čtvrtletí německé nemovitosti, které meziročně klesaly na ceně o 7,1 procenta, jak plyne rovněž z dat Eurostatu. Přitom v EU jako celku ceny rostly, i když jen mírně, o 0,2 procenta. Německo se vypořádává se splasknutím tamní realitní bubliny, jež je ještě bolestivější v segmentu komerčních nemovitostí.

Například v Mnichově nejsou výjimkou propady cen komerčních realit o zhruba 40 procent za poslední dva roky. Německu se totiž sice vyhnul závažný nemovitostní otřes v době světové finanční krize před patnácti lety. Nedošlo ovšem tedy ani takové změně přístupu k vyhodnocování rizika v oblasti financování realit, jaká nastala například v USA a dalších zemích, které tehdejší krize vážně zasáhla, jako je Irsko. Německo tak nyní více než mnohé jiné země doplácí na poměrně uvolněné standardy ve financování nemovitostí v uplynulé dekádě.

Banky nemají řešit klima, zní od šéfa Fedu. A vytáčí tím evropské kolegy Money Centrální bankéři z USA se za zavřenými dveřmi dostali do křížku s kolegy z EU. Nechtějí, aby banky dále „zelenaly“, přitom hlavně Evropská centrální banka přesně to žádá. Lukáš Kovanda Přečíst článek