Most na Výtoni se možná přesune do Modřan. Předražený nesmysl, zaznívá od kritiků

Železniční most na pražské Výtoni se v případě nahrazení novou konstrukcí přesune na místo poblíž modřanského jezu, kde bude sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty. O výběru lokality na základě studie možných umístění zpracované Institutem plánování a rozvoje (IPR) rozhodli radní. Správa železnic (SŽ) plánuje most, který je ve špatném stavu, nahradit novým, což kritizují památkáři, spolky či místní radnice.

Reklama

Jelikož je historická nýtovaná konstrukce mostu z přelomu 19. a 20. století památkově chráněná, SŽ ji bude muset v každém případě zachovat. Proto vznikl plán na její přesun tak, aby mohla nadále sloužit při nižším zatížení. IPR na základě pověření vedení hlavního města prověřil deset lokalit, z nichž jako nejvhodnější doporučil umístění lávky u chuchelského dostihového závodiště. Zvolená lokalita umisťuje most na chuchelské straně na úroveň Dostihové ulice a na modřanské nedaleko tramvajové zastávky Belárie.

Radní schválili umístění lávky v doporučené lokalitě v případě, že „(...) nebude možné a účelné zachovat historickou konstrukci železničního mostu ve stávající poloze.“ SŽ už podle dokumentu nechala zpracovat navazující technickou studii lokalit nad a pod modřanským jezem, ze kterého vyšlo lépe místo více po proudu.

FOTOGALERIE: Jak by mohl vypadat nový most pod Vyšehradem?

Reklama

Záležet bude i na památkářích

„Je to v místě stávajícího přívozu, který je velmi atraktivní a užívaný, takže víme, že o pěší propojení v této lokalitě určitě je zájem,“ řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti). Další náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) dodal, že vedení města bere dnešní usnesení jako hypotetickou možnost v případě, že se SŽ rozhodne nynější konstrukci odstranit. Dodal, že bude záležet také na postoji památkářů a organizace UNESCO a podle názoru klubu Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by měl náklady na případný přesun nést stát.

„Jsme připraveni zajistit jak přesun té konstrukce, tak vybudování nových pilířů,“ řekl k tomu ředitel úseku SŽ pro modernizace drah Pavel Paidar. Dodal, že následně je organizace připravena most předat do správy Prahy. V nové podobě by podle něj navíc most získal zpět secesní prvky, které v minulosti padly za oběť elektrizaci železnice.

Město je podle schváleného dokumentu v případě rozhodnutí o přesunu připraveno úzce spolupracovat se SŽ zejména v přípravě návazností na pěší a cyklistické trasy a vytvoření přístupů na lávku. „Přemístění mostní konstrukce musí předcházet posouzení a rozhodnutí orgánů státní památkové péče z hlediska zájmů na ochraně kulturního dědictví v řízení o vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí dle zákona,“ uvádí dále důvodová zpráva k usnesení.

FOTOGALERIE: Jak se promění most v Libni?

Hledají se projektanti

SŽ hledá projektanty nového mostu. Práce správa plánuje na roky 2027 až 2029 a náklady odhaduje na 3,4 miliardy korun. Plán konstrukci nahradit dlouhodobě kritizují památkáři, spolek Nebourat nebo Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS). Paidar dnes řekl, že SŽ nyní připravuje podklady pro mezinárodně uznávané posouzení vlivu na kulturní dědictví, takzvané Heritage Impact Assessments (HIA).

Pražské zastupitelstvo loni schválilo usnesení, podle kterého hlavní město požaduje zachování mostu ve stávající podobě a doplnění třetí koleje. Opoziční Praha Sobě vedení magistrátu kritizuje za to, že tento postoj nedostatečně vymáhá. Usnesení proti záměru si schválily i radnice Prahy 2 a Prahy 5.

Zaznívá i kritika

„Spekulovat o umístění železničního mostu jinde než pod Vyšehradem je snaha obejít loňské usnesení zastupitelstva o nutnosti most opravit. Je to bezprecedentní hazard, který ohrožuje zápis Prahy v seznamu světového dědictví UNESCO,“ uvedl předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr. Dodal, že podle něj nejsou dořešeny pozemky pro přesun, a pokud nakonec postup SŽ povede k likvidaci mostu, budou to mít na svědomí i radní, kteří dnes hlasovali pro. „Rekonstrukce mostu by přitom byla rychlejší i levnější, což je možná důvod, proč se jí SŽ tolik brání a bez ohledu na potřeby města prosazuje novostavbu,“ uvedl.

V Česku vzniká první dům z hub. Mycelium je lepší izolace než polystyren Reality Petriho misky, podhoubí a odpad, ideálně třeba nerecyklovatelný papír ze sádrokartonu. To stačí k výrobě materiálu se stejnými a v mnoha případech i lepšími vlastnostmi, než má polystyren. Jeho využití se testuje, zatím třeba při výrobě nábytku, vzniká z něho i první dům. Petra Nehasilová Přečíst článek

Šéf pražské buňky opozičního ANO Ondřej Prokop přesun podporuje, ale má pochybnosti o jeho uskutečnitelnosti. „Výstavba nového mostu může být tímto kompromisem výrazně urychlená. Kapacitní vlakovou trasu přes Vltavu Praha nutně potřebuje a byla by škoda, kdyby most na Výtoni, podobně jako ten Libeňský, doplatil na naivní politické představy o citlivé rekonstrukci neopravitelného mostu,“ uvedl.

Podobně jako Scheinherr však zmínil, že Praha nemá pro přesun mostu zajištěné pozemky a že ani není jasné, zda půjdou vykoupit, takže celý postup nepůsobí důvěryhodně. „Mám pocit, že to celé má působit spíše jako vějička na aktivní občany bojující za záchranu historického mostu s vědomím, že toto řešení se nakonec nezrealizuje a most stejně půjde do šrotu,“ řekl Prokop.

Postup SŽ a vedení města kritizuje spolek Nebourat, který dlouhodobě usiluje o rekonstrukci stávajícího mostu. „Přesun mostu není kompromisem, ale předraženým nesmyslem. Hodnota mostu je i v jeho umístění, jak opakovaně potvrdilo UNESCO, navíc bylo mnohokrát potvrzeno, že jej opravit lze, s menšími náklady a kratší uzavírkou,“ uvedla jeho mluvčí Ina Koldová. Spolek podle ní přesun považuje za podvod na Pražanech, který skončí likvidací cenné památky. „Spolek Nebourat a našich 21.300 signatářů petice mrzí, že tomu pražští radní, ať už vědomě či ne, sekundují,“ doplnila mluvčí.

Petr Urbánek: Sedm tisíc nových bytů v Praze bude. Ale ještě se nekoplo Reality Hlavní město Praha už čtyři roky rozvíjí svůj plán postavit sedm tisíc bytů pro lidi z takzvaných potřebných profesí. Petr Urbánek jako ředitel Pražské developerské společnosti, kterou si město zřídilo, má za úkol dodat tyto byty. Na rozdíl od soukromých developerů má výhodu, že nemusí vyhledávat a draze vykupovat pozemky pro výstavbu. On je tak nějak od města dostává. Ale stejně jako ostatní stavitelé musí podstupovat standardní proces povolování a výstavby. Výsledkem je, že společnost pod jeho vedením zatím nepostavila ani jeden byt. Sceluje parcely a řeší smluvní vztahy. Velké plány však zůstávají. Dalibor Martínek Přečíst článek

OBRAZEM: Pražskému paláci Savarin se vrátil dávný lesk. Provoz zahájí na podzim Reality Pětiletá rekonstrukce barokního paláce Savarin je u konce. Vydejte se s námi na procházku do historie tohoto výjimečného objektu. nos Přečíst článek