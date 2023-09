Dovolená může stát i 20 milionů, říká šéf luxusní cestovky. Bohatí milují soukromé tryskáče a jachty

Cestovní kancelář EliteVoyage zaměřená na luxusní zájezdy pro miliardáře loni dosáhla obratu 280 milionů korun. A letos míří ještě výš. Kam vyrážejí ti nejbohatší Češi a Slováci a jaké ceny jsou ochotni platit za šnorchlování s rejnoky, pozorování gorilí tlupy nebo třeba soukromou prohlídku Sixtinské kaple?

Cestovní kanceláře zažívají po covidu zlaté časy. A to nejenom ty „běžné“, ale i ty, které připravují luxusní dovolené na míru těm nejbohatším z nejbohatších. Nároky českých i slovenských miliardářů se rok od roku zvyšují, stejně tak i průměrná cena, kterou jsou ochotni za týdenní dovolenou pro dva zaplatit. Loni to v EliteVoyage bylo kolem 700 tisíc. Luxusní dovolená na míru se ale může vyšplhat klidně na třicetinásobek. Vůbec nejdražší dovolená, kterou v EliteVoyage zprostředkovali, vyšla na 25 milionů.

„Jednalo se o několikatýdenní cestu pro skupinu přátel napříč světem do celkem osmi destinací, plnou dobrodružných zážitků a kombinovanou i se zastávkami pro odpočinek,“ přibližuje Petr Udavský, šéf a spolumajitel společnosti.

Nejbohatší Češi milují Maledivy, v létě Chorvatsko na soukromé jachtě

Nejčastěji bohatí Češi a Slováci, mezi klienty EliteVoyage patří i 25 ze 100 nejbohatších Čechů, vyráží na Maledivy. Láká je celoročně příjemné počasí a také kvalitní hotely. V létě se pak ostrov v Indickém oceánu mění za bližší evropské destinace: Itálii, Řecko nebo Francii.

„Pokud jde o samotné typy dovolené, 55 procent tvoří odpočinkové dovolené, 30 procent pak dobrodružné a poznávací cesty, 15 procent prodloužené víkendy. Od dob pandemie se také výrazně zvedla poptávka po privátních letech a privátních jachtách, které pro klienty také zajišťujeme,“ přibližuje Udavský.

Právě soukromé lety se podle Udavského významně propisují do koncové ceny. Cestu na oblíbené Maledivy může let soukromým tryskáčem prodražit až o pět milionů.

A jak vypadá typický klient? „Zpravidla se jedná o majitele firem nebo vyšší management či sportovce. Věkově nejčastěji od 45 let, ale samozřejmě máme i řadu mladších klientů ze sfér technologických startupů,“ přibližuje Udavský.

Luxusní cestování táhne na celém světě

Start cestovky EliteVoyage se téměř kryje s počátkem pandemie covidu, která však navzdory omezení přinesla právě segmentu luxusního cestování nebývalý nárůst poptávky a také cen, jež byli klienti ochotní zaplatit.

„Jde o globální trend, částky, které jsou klienti luxusních cestovek ochotni zaplatit za vysněnou dovolenou, nebývale narostly,“ uvedla pro server CNN Jaclyn Sienna India v roce 2021. Zatímco před pandemií si klienti její cestovky obvykle pronajímali jachty za asi 200 tisíc dolarů na týden, v roce 2020 už byli ochotni za stejnou dobu zaplatit million dolarů.

Další nárůst odvětví potvrzuje i analýza Allied Market Research. Zatímco v roce 2019 dosahoval úrovně 946 miliard dolarů, v roce 2027 by to mohlo být až 1,19 bilionu dolarů.

Společnost EliteVoyage za loňský rok dosáhla obratu přes 280 milionů korun, za letošek pak cílí na 400 milionů korun. „Obecně se dá říct, že meziročně rosteme o 30 až 40 procent. Stále se nám rozšiřuje báze klientů, 97 procent z nich s námi cestuje opakovaně, tedy stanou se stálými klienty. Zároveň nám v číslech pomáhá i expanze do zahraničí,“ uzavírá Udavský.

