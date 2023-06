Milan Kratina: Pokud chce Evropa hrát ještě nějakou roli, musí víc vyrábět

Milan Kratina vybudoval během deseti let jednu z největších evropských firem, která vlastní a buduje průmyslové parky. A také fond, který do těchto nemovitostí investuje, a který investorům vydělává ročně slušná procenta. Konkrétně vloni to bylo v eurech přes devět procent. I letos počítá z výnosností přes sedm procent.

V současnosti má v portfoliu jednapadesát průmyslových parků v šesti evropských zemích, v Česku, Polsku, na Slovensku, v Německu, Holandsku a ve Španělsku. V expanzi dál pokračuje, ale jak říká, jeho cílem není být největší co do počtu parků.

„Pro nás není tak důležitá expanze. Chceme mít v každé zemi, kde působíme, určitou hmotu, aby dávalo smysl na tom kterém trhu působit,“ říká Kratina. A vysvětluje: Každý trh má svá daňová či finanční specifika. Na každém trhu se kvůli těmto pravidlům nemovitosti chovají jinak a mají jiné výnosy. „Expanze možné jsou, a doufám, že se budeme dál posouvat Evropou. Ale nejdříve musíte tomu kterému trhu rozumět, věřit mu.“

Možnost? Ne, je to nutnost

Je ještě v Evropě vůbec prostor pro růst dalších průmyslových hal? Kratina na to má jednoduchou odpověď. „Není otázkou, jestli je kapacita stavět další haly. Evropa musí! Pokud chce v celosvětovém kontextu něco znamenat.“ Důvodem je podle něj „závislost“. Pokud chce být Evropa nezávislá, musí tu být výroby více. A pokud má být tato výroba co možná nejvíce uhlíkově neutrální, což je současný trend, musí být výroba blíž koncovým zákazníkům. Což předpokládá, že bude více hal, kde budou připravené materiály či komponenty pro výrobu každého jednoho produktu.

Jakou roli v tomto rozvoji infrastruktury hraje roli současné evropské ekonomické ochlazení či vysoká inflace v některých zemích? „Má to dvě roviny. Krátkodobých poptávek nyní vidíme o něco méně. Ale vidíme velké dlouhodobé projekty.“ A to ať z oblasti automotiv, tak nyní hodně z medicíny. Ale i z jiných oborů. Takže celkově je poptávka po nových prostorách větší, protože projekty jsou velké.

