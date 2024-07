Developeři: Geoportál je odjištěný granát. Pokud bouchne, zasadí českému hospodářství tvrdou ránu

Digitální stavební řízení se v první vlně srazilo do prosté elektronizace, obavy vzbuzuje i geoportál. „Dohromady se jedná o odjištěný granát, který, pokud bouchne, může českému hospodářství zasadit bolestivou ránu do nejcitlivějšího místa v nejméně vhodnou dobu,“ píše ve svém komentáři Zdeněk Soudný z Asociace developerů.

Novela stavebního zákona, která je v podstatě jen kosmetickou úpravou stávajícího nevyhovujícího systému povolání staveb, je promarněná šance. Dílčí zlepšení a zrychlení přináší, to dobré v ní zůstalo z předchozí rekodifikace, o skutečně revoluční krok směrem kupředu k moderní stavební legislativě 21. století se ale nejedná.

Podobně či hůře je na tom digitalizace, která z ní vychází. Digitální stavební řízení se v první vlně srazilo do prosté elektronizace posílání PDF „stavební datovou schránkou“, ne příliš dobře technicky a právně zvládnutou, navíc fatálně nepřipravenou. Její pokračování - tzv. geoportál vzbuzuje podobné obavy. Dohromady se jedná o odjištěný granát, který, pokud bouchne, může českému hospodářství zasadit bolestivou ránu do nejcitlivějšího místa v nejméně vhodnou dobu.

Úředníkům na stavebních úřadech chybí proškolení

To, že se včera spuštěná digitalizace stavebního řízení neobešla bez komplikací a technických zádrhelů nepřekvapilo, ostatně je to u podobných procesů předvídatelné. V tom asi ten největší problém není. Bohužel ale došlo na to, před čím Asociace developerů opakovaně varovala. Nepřipravenost systému, úředníků, odborného prostředí, ale také prováděcích vyhlášek, metodických materiálů, faktická absence hloubkového proškolení úředníků, problémy se zapojením dotčených orgánů státní správy do celého procesu. Přeskočený zkušební provoz. Nevyslyšení lidé z praxe, kteří měsíce volali po zpomalení a nápravě, propojení systémů.

Ministr Bartoš se po svém nástupu do funkce rozhodl jít jinou cestou než jeho předchůdkyně, což je jeho legitimní právo. Dnes prezentuje, jak ušetřil více než miliardu korun. Srovnává ale dvě naprosto odlišná řešení. Původní koncept předpokládal skutečně komplexní digitalizaci. Té jsme se dosud nedočkali. Bartošova cesta je o postupné evoluci systému. To nutně nemusí být špatné řešení. Na konci se asi dostane do podobného řešení, jako předpokládalo MMR za Dostálové. Jen je nyní téměř nemožné říci, za jak dlouho to bude, a kolik to bude stát. O to více, že MMR naráží v oblasti digitalizace na ÚOHS, který mu v této věci opakovaně „shazuje“ výběrová řízení a zadávání „z ruky“.

Developeři, stavebníci obecně, ti jsou v současné době až sekundární obětí tohoto politického pokusu. V první bojové frontě nyní stojí především úředníci stavebních úřadů a tajemníci měst a obcí. Ti se musí potýkat jak s nefunkčností, tak se snahou rychle se naučit v systému pracovat. Navázat na něj svůj vnitřní systém fungování na úřadu. Měli na to týdny, dny. Příliš málo na tak zásadní věc. A dokládají to jejich současná vyjádření, kterých jsou plná média, sociální sítě, a na která narážíme také při osobních jednáních. Jejich výčet by nebyl krátký - ale je předčasný, je nutné počkat několik dní.

Než si to „celé sedne“, bude trvat. Stavební úřady jsou nyní zavaleny žádostmi, které dorazily do 30. 6. 2024, a jak se netají, bude jim trvat měsíce, než se s nimi vypořádají. Většinově až poté se budou muset vypořádat s tím, co jim přijde digitálně podle novely stavebního zákona. MMR tak vlastně nepřímo a neplánovaně dostalo svůj čas na zkušební provoz, byť realizovaný již v „plné palbě“. To ostatně dokládají také slova jeho tiskového mluvčího, který pro média uvedl, že „právě reálné chování uživatelů teprve odhalí slabá místa, ať už v uživatelském rozhraní, tak v infrastruktuře systému“. Ano, tak se to obvykle dělá. Ve zkušebním období.

