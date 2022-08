Zájem Čechů o stavbu domu rapidně uvadá. Na vině je drahota, tvrdí výrobce cihel

Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v ČR, čeká, že v letošním druhém pololetí klesne poptávka po výstavbě rodinných domů o 30 procent. Již teď ubylo žádostí o kalkulace spotřeby materiálu, protože hypotéky zdražily. Je to důsledek ruské invaze na Ukrajinu a nejistoty ohledně cen energií, uvedl generální ředitel Kamil Jeřábek.

Očekává, že na podzim klesne odběr stavebních materiálů a ve druhé polovině roku opadne poptávka po stavebních materiálech. Výrazný pokles cen, jež kolísají, nelze očekávat.

„Je to výhled do druhého pololetí. U rodinných domů očekáváme pokles o třicet procent, bytové domy by měly do konce roku dojet. U rodinných domů se asi situace změní, až přijde nějaké vylepšení hypoték,“ řekl Jeřábek.

Kvůli rostoucím úrokovým sazbám se už dnes skokově snižuje počet nově uzavřených hypoték. Wienerberger to sleduje u toho, že klesl počet žádostí o kalkulace spotřeby materiálu.

„Předpokládáme proto sníženou poptávku po výstavbě rodinných domů. O pozitivnější výhled se jedná v případě rekonstrukcí. Jejich počet se zvyšuje po celé Evropě. Podobně je tomu u výstavby bytových domů, která odpovídá zvýšenému množství povolených projektů. V příštích letech očekáváme její další zrychlení, kterému by mohl pomoci nový stavební zákon,“ uvedl ředitel.

Situaci na trhu ovlivňuje i energetická krize. Očekává se, že ceny energií dál porostou. Když bude vláda regulovat dodávky plynu, zachová firma výrobu ve čtyřech až pěti strategických závodech pro dodávky nejžádanějšího zboží. Zbylé závody by firma dočasně zavřela a dělala údržby, na něž poslední rok a půl neměla prostor.

Firma Wienerberger, měla loni čistý obrat 4,42 miliardy korun. Meziročně vzrostl o 20,6 procenta. Zisk po zdanění stoupl o 30,8 procenta na 785 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Poptávka loni skokově převýšila výrobní kapacity, komentoval výsledky Jeřábek. Firma v roce 2019 dokončila fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin. Je členem skupiny Wienerberger - největšího světového výrobce cihel, kótovaného na burze.

