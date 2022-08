Výrobci cihel Heluz se loni dařilo. Rostl i díky akvizici

Výrobce cihel Heluz má za sebou úspěšný rok. V jeho průběhu koupil firmu Izos, která je největším výrobcem izolačních skel v ČR. Firma se také dokázala vypořádat s i nastupující energetickou krizí a zisk jí vzrostl téměř na dvojnásobek. A k tomu pomáhala. Těm, které zasáhlo tornádo na Moravě, poskytla zdivo zdarma nebo za sníženou cenu.

Tržby výrobce cihel Heluz loni stouply o pětinu na 1,86 miliardy korun. Zisk po zdanění vzrostl o 88 procent na 377,5 milionu korun. Loni firma modernizovala výrobu v jihomoravském Hevlíně, rozšířila také skladové kapacity ve všech závodech. Vyplývá to z výroční zprávy.

„Výsledky roku 2021 je potřeba hodnotit v kontextu nelehké doby doznívání covidové pandemie a zároveň začátku energetické krize. Z tohoto pohledu je lze určitě hodnotit pozitivně. Zásadní vliv spatřujeme v permanentní práci na zvyšování efektivity výrobních procesů, kvality výrobků a služeb pro zákazníky, která se nám v těžších dobách významným způsobem zúročuje,” uvedla ekonomická ředitelka firmy Anna Koutská.

Provozní zisk společnosti vzrostl meziročně o 94 procent na 398,1 milionu. Hodnota aktiv stoupla meziročně o čtyři procenta na 3,82 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy. Loni firma investovala hlavně do modernizace linky v Hevlíně a rozšířila skladové plochy všech závodů. Zdarma nebo za levnější ceny dodávala materiál lidem, které postihlo tornádo na jižní Moravě.

Heluz cihlářský průmysl je součástí skupiny Heluz Group. Cihlářské závody jsou její nejdůležitější součástí. Loni skupina dokončila akvizici společnosti Izos, která je největším výrobcem izolačních skel v ČR. Skupina učinila za poslední léta několik akvizic. V roce 2018 koupila pilu a dřevovýrobu Staré Sedlo na Táborsku. Před časem koupila stoprocentní podíl ve firmě Ciko, která vyrábí cihlové komíny. Do skupiny patří i mediální on-line agentura X Production. Heluz Group dodává stavební systémy do ČR, na Slovensko, do Německa, Rakouska, Polska a Maďarska.

Firma Heluz má tradici od roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a vypálil první cihly. Rodinnou tradici přerušil nástup komunistů, kteří v roce 1950 cihelnu zestátnili. O více než 40 let později ji potomci zakladatelů získali zpět a vedení svěřili svému zeti Vladimíru Heluzovi. Firma má cihelny v Dolním Bukovsku, Hevlíně na Znojemsku a Libochovicích na Litoměřicku. Provozuje čtyři pece. Loni v prosinci zaměstnávala firma Heluz cihlářský průmysl 347 lidí.