Jak bydlí vyšší střední třída? Podívejte se

V Doubravčicích na Kolínsku postavili krásný minimalistický dům.

Domek architektonického ateliéru Neuhäusl Hunal v malé obci na Českobrodsku rozhodně nejde přehlédnout. Není to ale kvůli tomu, že by urážel: naopak. Jeho „krása“ tkví v jednoduchosti. A to byl i záměr jeho autorů.

„Z hlediska stylu by jej bylo pravděpodobně možné zařadit do kategorie minimalismu – minimálně takový byl náš přístup,“ přibližují architekti David Neuhäusl a Matěj Hunal.

A přesně takový dům, elegantní a světlý, si přáli investoři. „Stavební program v zásadě potvrzoval současný standard rodinných domů pro (vyšší) střední třídu,“ přibližují architekti.

Jako výjimečné ale popisují místo. „Krásný pozemek se vymyká z kontextu standardně banální kolonie, jež se pomalu rozrůstá na okraji středočeské obce. Parcela se nachází na vrcholu jižně orientovaného svahu a poskytuje fantastické výhledy do krajiny,“ popisují Neuhäusl s Hunalem.

Dům je pasivní a využívá obnovitelné zdroje energií. Má prý velmi kvalitní izolace a navíc pracuje se solárními zisky a větrání s rekuperací tepla. Zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Systém doplňují fotovoltaické panely a solární kolektory umístěné na střeše.

Výstavba vyšla na 14 milionů korun.

