Kunovský přikoupil pozemky u bývalého brownfieldu Tesly Hloubětín. Postaví na nich další tisícovku bytů

Český rezidenční developer Central Group dokončil nákup několika pozemků v Praze 9, naváže na nich na rozestavěný projekt Tesla Hloubětín. Za 15 miliard korun tam vznikne čtvrť s více než 2500 byty, třemi mateřskými školami, parky a komerčními prostory, uvedli ve středu zástupci firmy. Projekt Tesla Hloubětín se začal stavět loni v červnu na brownfieldu po bývalém podniku na výrobu rádií a televizí. Dříve na místě mělo vzniknout 1500 nových bytů za devět miliard korun. První etapa by měla skončit v roce 2024, celá čtvrť by měla být hotová kolem roku 2030.

Nově koupené pozemky navazují z jižní strany na aktuálně rozestavěný projekt. Poslední akvizicí, kterou firma dokončila v minulém týdnu, byly pozemky s výrobní halou na obaly společnosti Huhtamaki. Tím se spojilo území mezi ulicemi Poděbradská a U Elektry, Hořejším rybníkem a Kejřovým parkem o rozloze přes 13 hektarů. Developer přispěje městské části poplatkem ve výši 343 milionů korun.

Za urbanistickým a architektonickým návrhem projektu stojí ateliér Loxia a architektonický tým Central Group. Rezidenční čtvrť bude mít podobu terasovitě ustupujících domů s industriálními prvky. Uvnitř čtvrti bude vnitroblok s volnější zástavbou s velkým veřejným parkem a pěší zónou se zelení. Čtvrť by měla mít také několik ekologických prvků, jako jsou zelené střechy nebo retenční nádrže na dešťovou vodu pro zalévání zeleně.

„Jde o velmi populární, dynamicky se rozvíjející lokalitu přímo u tramvají a blízko stanice metra. O atraktivitě lokality svědčí i to, že Tesla Hloubětín je podle statistik aktuálně nejprodávanější pražský rezidenční projekt,“ uvedl předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský.

Praha 9 je městským obvodem, který se velmi dynamicky rozvíjí. V posledních deseti letech se v této městské části podle dat Central Group povolila stavba přes 12 tisíc bytů. To je skoro třetina ze všech zhruba 39 tisíc bytů, které se za poslední desetiletí povolily v celé metropoli. Nejvíce nových bytů se v devátém obvodě také připravuje. Aktuálně se v Praze 9 chystá přes 35 tisíc bytů, tedy čtvrtina všech připravovaných bytů v hlavním městě.

Central Group v Praze 9 vlastní kromě Tesly Hloubětín, ve kterém je momentálně 390 bytů, také projekt Harfa Living. Zároveň na náměstí OSN by v projektu Rezidence Vysočanská Galerie mělo vzniknout dalších 290 bytů za přibližně 1,9 miliardy korun. V Tesle se metr čtvereční v bytě prodává v průměru za 130 tisíc korun, v Harfě za 115 tisíc korun. Podle poslední analýzy developerských společností Skanska Residential, Trigema a Central Group činila v letošním třetím čtvrtletí průměrná cena za metr čtvereční 146 459 korun.

