Dalibor Martínek: Politici nechápou, co znamená nedostupné bydlení

Je předvolební červen, takže se strany pokoušejí upoutat pozornost. Protože za dva týdny nastanou volebně plonkové prázdniny. Potom už bude jenom ostré předvolební září.

Piráti si vylepili na svůj plakát heslo, Nakopneme dostupné bydlení. OK, každá strana má nějaká hesla. Je paradoxní, že na obrázku marketingového letáku stojí Ivan Bartoš vedle nyní asi nejhlavnější tváře strany, Olgy Richterové. Byl to právě Bartoš, kdo ve volebním období této vlády zabil stavební řízení.

Stavební firmy nyní hořekují, že jim stavební úřady nepovolují stavby, že z úřadů kvůli vládním zmatkům odcházejí lidé. Bartoš ale nakopne dostupné bydlení. Absurdní.

Dalibor Martínek: Blažek dal Babišovi vítězství ve volbách na zlatém podnose Názory Co Spolu zpackat mohlo, to zpackalo. Čtyři měsíce před volbami, kdy premiér Fiala vyrazil debatovat s lidmi po českých městech ve snaze zachránit reputaci ODS a volební výsledek, si partaj pro sebe připravila nečekaný bonbónek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Odtržení od reality

Bydlení je tématem, které před volbami probírá každá strana. Žádná ovšem nepřináší řešení. V Česku se loni postavilo pouze třicet tisíc bytů, což je o dvacet procent propad oproti předchozímu roku. Předvolební slova se mluví, a lidé nemají kde bydlet.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví si nechal od společnosti Deloitte udělat analýzu. Co z ní vyplývá? V Česku chybí sto až sto padesát tisíc bytů. Podle této analýzy, ale je to vlastně známý fakt, má spousta politiků dojem, že se situace vyřeší dotacemi.

„Není tomu tak. Dotace nebo zvýhodněné nájmy pro vybrané skupiny neumí vyřešit to, že byty na trhu prostě nejsou,“ praví analýza svazu.

Když není z čeho vybírat, rostou ceny a trh zamrzá pro všechny. Výsledkem je zablokovaný řetězec: mladí nemají kde začít, rodiny kde růst a senioři kde se zmenšit.

Dalibor Martínek: Dostupné bydlení? Poslanci vymýšlejí koloběžku Názory V Česku se pletou dojmy s pojmy. Mluvíme o dostupném bydlení. To znamená, že by v Česku mělo být bydlení, ať už nájemní, nebo vlastnické, dostupné. Pro ekonomicky aktivní obyvatele. To se neděje, v Česku je z celé Evropské unie bydlení nejhůře dostupné. Dalibor Martínek Přečíst článek

Podle svazu je masivní výstavba jedinou cestou k cenové stabilizaci a odemknutí celé bytové dynamiky. Každý nový byt pomáhá nejen tomu, kdo se do něj nastěhuje, ale i desítkám dalších.

V cestě stojí tisíce norem. Od roku 1990 vzrostl počet stavebních norem desetinásobně. Výsledkem je, že regulace dnes prodražuje byty o stovky tisíc korun. Oslunění, akustika, parkovací normy, požární vyhlášky.

„Politici mnohdy mluví o nutnosti obydlet prázdné byty. Ty ale ve skutečnosti nejsou. V Česku je dlouhodobě neobydleno jen kolem 2 až 3 procenta bytů. Často jde o nemovitosti ve špatném stavu nebo čekající na rekonstrukci. To trh nespasí,“ říká Zdeněk Soudný, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Trh s nemovitostmi v Česku spasí jenom zjednodušení výstavby. To žádná politická strana jednak nepochopila, a hlavně, nemá to v plánu. Místo toho mluví partaje o dotacích. Nedostupné bydlení hodně promluví do volebního výsledku. Politici jakoby nechápali, o čem je řeč.