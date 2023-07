Fragment v Karlíně opět budí pozornost. Po obřích sochách zaujalo obří nájemné

Ještě před svým dokončením vyvolal projekt nájemního domu Marcela Sourala a jeho skupiny Trigema velké pozdvižení. A to hlavně díky obří soše ženy, která dům objímá.

Dům v Sokolovské ulici v Karlíně na sebe poutá pozornost hned ze dvou důvodů. Za prvé jsou to obří sochy, za druhé i členitá, fragmentovaná fasáda. Fragment, tak se domu říká, byl od začátku koncipován jako nájemní bydlení.

Z celkem 40 bytových jednotek je podle webu projektu volných jen několik, a to spíš větších bytů. A na kolik nájem v plně zařízených bytech vyjde? Například v bytu o dispozici 4kk na 62 tisíc.

Dům Fragment postavili jako nájemní bydlení. Podívejte se, jak vypadají byty do následující galerie.

Kromě kompletního zařízení, budou navíc nájemci mít možnost využít nejen služeb recepce a správy objektu, ale i obstarání dalších potřeb, jako je běžná údržba bytu, větší opravy, úklid nebo třeba doručování zásilek.

Parter nabízí mix obchodů a služeb jako je kavárna The Miners s pekárnou, fitness club Next.Move, restaurace Bowlers, květiny, drogistický řetězec DM a mnoho dalšího.

„Fragment má ambici přepsat kapitolu nájemního bydlení v Česku. Svým propojením umění a designu jak v exteriérech, tak v interiérech, přidanými službami a vysokým standardem široce přesahuje hranici „obyčejného“ rezidenčního bydlení a je vlajkovou lodí našeho konceptu Developer Of Different,“ dodává Marcel Soural, majitel Trigemy.

Celková investice do projektu, který na pražské poměry trval krátce, a to 6,5 let, činila 1,5 miliardy korun.

