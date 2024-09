Velvyslanec: Investiční nemovitost v Gruzii? Proč ne, jde o bezpečnou a stabilní zemi

Moře, vysoké hory, zatím téměř nedotčená příroda a skvělá gastronomie činí z Gruzie nejenom zajímavou turistickou destinaci. Jde zároveň o rychle se rozvíjející a investičně zajímavý trh. I pro cizince, kteří tam chtějí koupit nemovitost.

Metr čtvereční v gruzínské novostavbě vyjde průměrně na dva tisíce dolarů (v přepočtu zhruba 45 tisíc korun), záleží ale na lokalitě a také typu nemovitosti. Ostatně jako všude. Dosud ve středu zájmu zahraničních investorů stálo Batumi, 170tisícové město na pobřeží Černého moře.

Nyní se do hledáčku zahraničních investorů dostává menší a klidnější letovisko Kobuleti. „Metr čtvereční v našem projektu vyjde na zhruba 40 tisíc korun,“ přibližuje Petr Zapletal, předseda představenstva skupiny První investiční, která stojí za realizací developerského projektu Miramare Magnetic Beach Resort. Skupina hned v první řadě od moře postavila za 400 milionů apartmánový hotel, do jehož jednotlivých pokojů - apartmánů - může vložit své peníze soukromý investor.

„Ten nám pokoj svěří do správy a posléze inkasuje výdělek, tedy 90 procent, z pronájmu,“ dodává Zapletal. Aktuálně do prodeje uvedla skupina další várku zhruba čtyřiceti apartmánů. Cena za metr čtvereční se v tomto projektu sice vyšplhala nad gruzínský průměr, ale jak říká Zapletal, má to svoje opodstatněni. A tím je kvalita výstavby a zároveň zajištění servisu.

„Získali jsme status podniku turistického ruchu, což znamená, že všichni investoři vlastnící apartmán v našem komplexu mají doživotně garantovanou sníženou daň z příjmu na pět procent,“ dodává Zapletal.

Na reportáž z Gruzie se můžete podívat do následující galerie.

Gruzie české peníze vítá

Podle Zapletala by se investice do apartmánů v daném komplexu měla vrátit do 10 maximálně 12 let plus zhodnocení nemovitosti. „Během posledních pěti let ceny nemovitostí vyrostly o 150 procent,“ tvrdí Zapletal. A vzhledem k tomu, že země je od konce loňského roku vedena jako oficální kandidát pro vstup do EU, lze na realitním trhu přepokládat další růst cen.

Resort spravuje pro investory hotelová síť Czech Inn Hotels. „V hlavní sezóně, tedy v červenci a srpnu, jsme dosáhli 80procentní obsazenosti,“ přiblížil Petr Chábera, marketingový ředitel Czech Inn Hotels. Ve srovnání s ostatními hotely, které řetězec spravuje v ČR i zahraničí, je to nadstandardní výkonnost.

Bezpečná a stabilní země

Tržby hotelu na pobřeží Černého moře podle Chábery meziročně stouply o 180 procent. Od nového roku jeho provozovatel chystá asi pětiprocentní zdražení. Mimo sezónu podle serveru Booking.com stojí noc v tomto pětihvězdičkovém hotelu dospělého i pod dva tisíce korun. V létě je ale cena i dvojnásobná.

Gruzie je ideální destinací pro letní pobyty u moře, nabízí ale i moderní lyžařská střediska či zázemí pro horskou turistiku. Jde navíc o zemi velmi otevřenou zahraničním investorům, říká velvyslanec ČR v Gruzii Petr Kubernát. „V Gruzii existuje velice jednoduchý systém daní, daňové zatížení je přívětivé a rychle tam založíte společnost, v podstatě během jednoho dne,“ dodal Kubernát.

Hospodářská situace v Gruzii se podle něj vyvíjí poměrně dobře. Za druhé letošní čtvrtletí tam ekonomika meziročně stoupla o 7,5 procenta, spotřebitelské ceny o 1,8 procenta.

České firmy patří mezi deset největších zahraničních investorů v Gruzii. Známá je hlavně společnost Energo-Pro nebo automobilka Škoda, společnost MND Group, Hamé, Kopos nebo Výtahy. Do Gruzie loni české firmy podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu vyvezly zboží za asi 5,1 miliardy korun.

