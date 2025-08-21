Američtí pojišťováci pod tlakem. Drahá péče sráží akcie
Akcie amerických zdravotních pojišťoven mají za sebou hektické měsíce. Lidé chodí k doktorům víc a péče je dražší, takže firmám rostou náklady rychleji než příjmy. I proto akcie některých pojišťoven od začátku roku ztrácejí desítky procent. Větší klid by mohl přijít nejdříve příští rok, kdy stát zvýší platby za programy pro pacienty.
Po covidu se Američané vracejí k lékařům – a častěji jde o složitější a nákladnější zákroky. To je problém hlavně pro Medicare Advantage, kde pojišťovny dostávají od státu fixní částku. Pokud pacienti čerpají víc péče, marže mizí. Zdravotní pojišťovna UnitedHealth už přiznala, že letošní růst nákladů je kolem 7,5 procenta. Tedy více, než se čekalo.
Na trhu s individuálním dotovaným zdravotním pojištěním (tzv. Obamacare) dostala tvrdou ránu také pojišťovna Centene, a to kvůli novému výpočtu dotací mezi pojišťovnami. Ten jí ubral skoro dvě miliardy dolarů z příjmů.
V dalším programu pro nízkopříjmové Američany (Medicaid) stát znovu prověřuje, kdo má na podporu nárok. Část lidí proto z programu vypadla nebo přešla jinam, což pojišťovnám zhoršilo skladbu klientů a prodražilo péči. „To tvrdě zasáhlo třeba Centene nebo Elevance,“ vysvětluje Lukáš Raška z Portu. „Naopak třeba Humana se dokázala rychle přizpůsobit a CVS pomohla silná lékárenská divize – proto jejich akcie vypadají stabilněji,“ dodává. Podle něj zůstává otázkou, zda pojišťovny dokážou vyrovnat vyšší náklady a udržet si klienty, než dorazí vyšší státní platby.
Bezpečný přístav, ale jen na chvíli
„Akcie amerických zdravotních pojišťoven byly po dubnových clech krátce bezpečným přístavem, ale to rychle skončilo,“ říká analytik XTB Tomáš Cverna. „Trh reagoval negativně na snahu Donalda Trumpa snižovat federální dluh škrty v Medicaid. To dopadlo na firmy jako Molina Healthcare, jejíž akcie spadly o více než 40 procent, podobně jako u UnitedHealth,“ uvádí.
Podle Cverny se celý sektor potýká s vyššími náklady na pojistná plnění. „Tento trend bude pokračovat i ve druhé polovině roku. UnitedHealth by se k růstu zisku mohl vrátit v roce 2026, ale jen ze snížené základny,“ dodává.
Možná napřesrok
Právě rok 2026 může být zlomový. Stát, respektive úřad CMS spadající pod americké ministerstvo zdravotnictví, už schválil zvýšení plateb pro Medicare Advantage o více než 5 procent, což pojišťovnám umožní promítnout vyšší náklady do cen. To by mělo stabilizovat marže – ale ne u všech stejně. Záležet bude na tom, jak jsou firmy diverzifikované a jak dobře nastavily nabídku pro rok 2025. Analytici se i přes všechny současné trable shodují, že sektor zdravotních pojišťoven je dlouhodobě stabilní a ve střednědobém horizontu by tak jejich akcie mohly být výhodnou investicí.