Zařízení pro seniory nestačí. Česká pojišťovna Simplea chystá pojistku s garancí umístění

Kolem tisícovky měsíčně by měla stát nová pojistka na budoucí umístění do centra pro seniory. Garantuje místo v dostupné vzdálenosti. Pojišťovna Simplea bude investovat do výstavby vlastních center skrze nemovitostní fond, líčí šéf pojišťovny Martin Švec.

Pojišťovna ze skupiny Partners Simplea chystá pojištění dlouhodobé péče. Podle generálního ředitele pojišťovny Simplea Martina Švece je zajištění dlouhodobé péče pro seniory v Česku nedostatečné s ohledem na současný demografický vývoj, proto skupina chystá produkt, v němž by se lidé mohli buď sami, nebo své rodiče či prarodiče na dlouhodobou péči zajistit. Produkt bude pojišťovna nabízet už letos na podzim.

„Poptávka po těchto službách bude v budoucnosti obrovská, vidím obrovskou příležitost udělat produkt na pojištění dlouhodobé péče, které klientům nabídne místo finanční plnění právě danou pobytovou službu. Problém totiž ani tak nejsou peníze, že by lidé na soukromá zařízení neměli, ale že je kapacit dlouhodobé péče pro seniory nedostatek,“ uvedl Švec v pořadu newstream.cz Victory Club Byznys. Bohužel se totiž stává, že lidé zemřou dříve, než se do potřebného zařízení dostanou, a to i když na něj peníze mají.

„Smysl našeho pojištění je, že pokud se lidé dostanou do stavu, kdy budou takové zařízení potřebovat, my jim místo do určené doby v dostupné vzdálenosti seženeme,“ vysvětlil Švec.

Švec: Budeme investovat do vlastních kapacit

Simplea na tom spolupracuje s provozovatelem zařízení pro seniory a zároveň plánujeme investice do této infrastruktury, protože je nedostatečná. „V tuto chvíli budeme moci pojištění nabídnout deseti, možná patnácti tisícům klientů výhradně těm, kteří dnes již u nás pojištění mají. A to buď pro ně, nebo jejich rodiče či prarodiče. Bohužel se na začátku nedostane na všechny. Paralelně proto připravujeme investiční projekt, abychom každý půlrok buď koupili, nebo začali stavět zařízení, které by postupně navyšovalo kapacitu zařízení této sítě a mohli to nabízet dalším našim klientům,“ dodal Švec.

Výstavba bude realizována přes nemovitostní fond. Aktuálně má Simplea k dispozici 12 zařízení. Cena pojištění se bude odvíjet od věku klienta a délky pojištění, podle Švece to bude zhruba 900 až tisíc korun měsíčně. Cílová skupina pro toto pojištění jsou lidé ve věku nad 55 let.

